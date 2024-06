14 Giugno: Una Giornata Ricca di Eventi, Premiazioni e Incontri Internazionali

La giornata del 14 giugno si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti, con eventi di rilievo sia a livello nazionale che internazionale. Dalle premiazioni alle conferenze, passando per i vertici e gli incontri sportivi, ecco un’analisi dettagliata degli eventi chiave.

Eventi in Italia: Premiazioni, Conferenze e Visite Ministeriali

Italia:

– A Roma, il Presidente della Repubblica Mattarella incontrerà le vincitrici del Premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario.

– Sempre a Roma, l’Istat presenterà i dati relativi al commercio estero e ai prezzi all’import di aprile.

– A Bologna si terrà ‘La Repubblica delle Idee’, con la partecipazione del commissario europeo per gli Affari Economici, Gentiloni.

– A Roma, si terrà il Congresso dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi dal titolo ‘Previdenza è salute. Il futuro nelle nostre mani’.

– A Latina, il ministro delle Imprese Urso visiterà lo stabilimento di ‘Johnson&Johnson’.

– Infine, a Roma si terrà l’evento ‘Il sistema dei media e i cittadini. Multicanalità, dati e strumenti per comunicare il Welfare’ organizzato dall’Inps.

Eventi Internazionali: Vertici, Riunioni e Incontri Sportivi

Internazionali:

– A Bruxelles, l’Unione Europea presenterà la bilancia commerciale di aprile.

– A Dubrovnik, la presidente della Bce Lagarde interverrà alla 30esima conferenza economica.

– A Borgo Egnazia, in Puglia, si terrà il Vertice G7 a presidenza italiana.

– A New York, l’Onu ospiterà il Consiglio di sicurezza sulla tolleranza.

– A Monaco di Baviera, all’Allianz Arena, si terrà la partita di apertura della fase a gironi di Euro 24 tra Germania e Scozia.

– A La Mecca, in Arabia Saudita, si terrà il grande pellegrinaggio musulmano.

Questa giornata del 14 giugno si preannuncia quindi intensa e ricca di eventi di rilievo, sia a livello nazionale che internazionale. Dalle premiazioni alle conferenze, passando per i vertici e gli incontri sportivi, ogni evento offrirà un’occasione per discutere, confrontarsi e promuovere idee e valori fondamentali.