A Roma una banda di ladri colpisce nei garage privati: furti e aggressioni ai garagisti

Ultimo aggiornamento il 24 Agosto 2024 by Redazione

Nella capitale si segnala un crescendo di furti di auto nei garage privati, con membri di una banda che non esitano ad aggredire i garagisti per portare a termine i loro colpi. Le forze dell’ordine sono in allerta e hanno avviato indagini su una serie di furti avvenuti in rapida successione. Gli eventi recenti stanno creando un clima di paura tra i lavoratori del settore, mentre la polizia cerca di raccogliere indizi utili.

Il doppio furto nei garage di Roma

I dettagli dei furti

Nei giorni di metà agosto, Roma è stata teatro di due furti che hanno sollevato preoccupazione tra i garagisti. Il primo furto è avvenuto il 17 agosto, quando una coppia di ladri si è introdotta in un garage di via del Casale Strozzi, a due passi da piazzale Clodio. Secondo le ricostruzioni, uno dei ladri ha distratto il garagista, facendosi passare per un cliente, mentre il complice si affrettava a rubare una Smart. Dopo aver rubato l’auto, i due sono fuggiti a tutta velocità. Quattro giorni dopo, il 21 agosto, in viale Angelico, la banda ha colpito nuovamente, rubando una Yaris. Durante questa seconda rapina, il garagista si è reso conto della situazione e ha tentato di fermare i ladri, posizionandosi tra la rampa e l’uscita del garage. In uno sviluppo preoccupante, il ladro alla guida dell’Yaris ha investito il garagista, ma fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite gravi. Trasportato all’ospedale Santi Spirito in codice giallo e successivamente dimesso, il garagista ha presentato denuncia per il furto e l’aggressione subita.

La risposta delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per risalire agli autori dei furti. Gli agenti della polizia di Stato sono stati visti in diversi garage della zona, dove hanno incoraggiato i lavoratori a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi attività sospetta. Durante queste visite di controllo, le autorità hanno raccolto informazioni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei garage. L’obiettivo è quello di identificare i responsabili e fermare questa ondata di furti che ha colpito in particolare le strutture a pagamento nella capitale.

L’ipotesi della banda di latinos

Un nuovo scenario criminale

Secondo le indagini preliminari, non si esclude che i furti siano stati commessi da una banda di ladri di origini sudamericane. Diverse fonti all’interno del settore hanno informato gli agenti della polizia sui dettagli dei sospetti, descrivendo i ladri come individui che si vestono in modo casual, con abiti larghi e scarpe da ginnastica, e in alcuni casi utilizzano cappelli o cappucci per nascondere la propria identità. Questa caratteristica di abbigliamento è stata condivisa con le forze di polizia, aumentando la possibilità che i furti siano stati orchestrati da un gruppo già noto per attività illecite nella capitale.

I rischi per i garagisti

Se l’ipotesi della banda di latinos venisse confermata, si aprirebbe un nuovo scenario preoccupante per la sicurezza dei garagisti, così come per i residenti di Roma. I ladri, già attivi in altri reati come i borseggi, potrebbero espandere il loro operato al furto di automobili. Ciò metterebbe ulteriormente a rischio i lavoratori dei garage, esponendoli a potenziali aggressioni per difendere i propri beni e la propria sicurezza.

I latinos e le auto

Attività illecite e modalità operative

I gruppi di ladri di origini latine sono noti per utilizzare veicoli rubati o a noleggio per facilitare le loro operazioni illecite, spesso spostandosi tra Roma e altre città italiane, come Viterbo, Frosinone, e le regioni settentrionali tra cui Lombardia ed Emilia Romagna. I membri di queste bande si muovono con documenti falsi, dando vita a una rete che consente loro di commettere furti in diverse aree, seguiti da una rapida fuga. Questi ladri sono estremamente spericolati alla guida, come dimostrato dall’episodio recente, e non si tirano indietro neanche davanti a potenziali incidenti, mettendo a rischio non solo le loro vite, ma anche quelle di terzi.

Conclusioni sulle dinamiche criminali

Questo drammatico aumento dei furti nei garage di Roma mette in evidenza la necessità di una vigilanza più attenta da parte delle autorità e invita i garagisti a mantenere alta l’attenzione sulla loro sicurezza. Le forze di polizia continuano a monitorare la situazione, sperando di fermare questa spirale di violenza e prevenire futuri episodi simili.