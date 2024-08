Abbattimento di 29 pini mediterranei in via Gregorio VII: il dipartimento ambientale fornisce chiarimenti

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’abbattimento di 29 pini mediterranei lungo via Gregorio VII è in corso e suscita molteplici reazioni tra i residenti. Questa azione, definita “necessaria e improcrastinabile” dal Dipartimento di Tutela Ambientale, segue l’analisi di un esperto agronomo che ha classificato gli alberi come ad alto rischio di schianto. Scopriamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione e gli interventi programmati per garantire la sicurezza pubblica.

Motivazioni alla base dell’abbattimento dei pini

La scelta di rimuovere i pini mediterranei è stata presa a seguito di un’attenta valutazione tecnica condotta dal dottore agronomo incaricato. Tra i più di 120 pini presenti lungo via Gregorio VII, ben 29 esemplari sono stati identificati come appartenenti alla classe D, che indica una “propensione al rischio di schianto elevata”. Questo livello di classificazione è basato su verifiche strumentali e parametri specifici, che hanno rivelato criticità strutturali in questi alberi che potrebbero rappresentare un pericolo sia per la circolazione stradale che per i pedoni.

Il Dipartimento ha precisato che, purtroppo, l’abbattimento dei pini era una soluzione imprescindibile per tutelare la sicurezza della comunità. Per gli esemplari rimanenti, contrassegnati come categoria C, sono previsti ulteriori esami attraverso prove di trazione. Gli interventi di analisi sono parte di un programma più ampio di monitoraggio e manutenzione ambientale volto a mantenere un equilibrio tra il verde urbano e la sicurezza pubblica.

L’incidente che ha portato all’analisi delle alberature

La decisione di eseguire controlli approfonditi sulle alberature di via Gregorio VII è stata accelerata da un incidente grave avvenuto lo scorso 11 luglio. In quella data, un albero è caduto, colpendo due automobili parcheggiate all’altezza del civico 278. Uno dei veicoli è stato gravemente danneggiato, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e ha portato le autorità a intervenire tempestivamente per esaminare lo stato di salute degli altri alberi nella zona.

Il Dipartimento ha dichiarato che la caduta dell’albero ha evidenziato l’urgenza di una pianificazione più attenta riguardo alla gestione delle alberature nel contesto urbano. Con l’arrivo della stagione più fredda e il naturale processo di riposo vegetativo delle piante, è stato deciso di procedere con il deceppamento delle porzioni di tronco rimaste nell’asfalto e di intraprendere una sostituzione degli alberi abbattuti. Questo approccio mira non solo a migliorare l’estetica della zona, ma anche a rafforzare la sicurezza stradale e pedonale, evitando futuri incidenti.

Interventi futuri e gestione del verde urbano

Oltre all’abbattimento dei pini in condizioni critiche, il Dipartimento di Tutela Ambientale ha delineato una strategia per la gestione del verde urbano che prevede la sostituzione degli alberi abbattuti con nuove piantumazioni. Questa misura è fondamentale per preservare il patrimonio arboreo della città e garantire la continuità degli spazi verdi, che giocano un ruolo cruciale nella qualità della vita dei cittadini.

È previsto un calendario di interventi che si concentreranno non solo sul rimpiazzo degli alberi, ma anche sull’implementazione di pratiche di manutenzione più sostenibili e monitoraggi regolari del verde urbano. La salvaguardia degli alberi rimanenti sarà un aspetto rilevante, in modo da prevenire situazioni di rischio simili a quelle riscontrate in via Gregorio VII. Questa iniziativa fa parte di un progetto complessivo del Comune, finalizzato a migliorare gli spazi pubblici e promuovere una maggiore sensibilità verso la cura dell’ambiente urbano.

Il Dipartimento continua a monitorare la salute degli alberi nella città per evitare situazioni di pericolo e assicurare che il verde urbano possa essere goduto in sicurezza da tutti.