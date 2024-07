Accordo tra ICTP e Unione Africana per lo Sviluppo dell’Educazione e della Ricerca

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un importante passo verso la promozione dell’istruzione e della ricerca è stato compiuto con la firma di un accordo tra l’ICTP e l’Unione Africana. L’accordo, siglato presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica , vede la collaborazione del Commissario del programma per l’Educazione, la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione dell’Unione Africana, il Prof. Mohamed Belhocine.

L’intesa tra l’ICTP e l’Unione Africana mira a promuovere l’accesso a conoscenze scientifiche e tecnologiche per il progresso della ricerca in Africa. Tra gli obiettivi principali dell’accordo vi è il potenziamento degli scambi tra l’ICTP e l’Università Panafricana, la cooperazione nella costruzione di un sincrotrone sul suolo africano e l’organizzazione di attività formative ispirate ai programmi di successo sviluppati dal centro triestino.

L’accordo tra l’ICTP e l’Unione Africana segna un passo significativo verso lo sviluppo scientifico e tecnologico del continente africano. Grazie alla collaborazione tra le due istituzioni, si prospetta un futuro di innovazione e crescita per la ricerca in Africa, ponendo le basi per una maggiore partecipazione e competenza nel campo della scienza a livello internazionale.

L’International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Centro Internazionale di Fisica Teorica in italiano, è un istituto di ricerca internazionale situato a Trieste, Italia. Fondato nel 1964 da Abdus Salam, premio Nobel per la fisica, l’ICTP promuove la ricerca scientifica nei paesi in via di sviluppo, offrendo programmi di formazione avanzata in fisica e discipline correlate. L’ICTP svolge un ruolo cruciale nel creare reti tra ricercatori provenienti da diverse parti del mondo e nel favorire lo sviluppo scientifico globale.

2. Unione Africana

L’Unione Africana è un’organizzazione continentale formata da 55 Stati africani con l’obiettivo di promuovere l’unità, la solidarietà, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile in Africa. L’Unione Africana si impegna a promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità in tutto il continente, oltre a sostenere l’istruzione, la scienza e la tecnologia come chiavi per lo sviluppo socio-economico dell’Africa.

3. Mohamed Belhocine

Il Prof. Mohamed Belhocine è il Commissario del programma per l’Educazione, la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione dell’Unione Africana. Ha un ruolo di leadership nel promuovere la cooperazione tra le istituzioni scientifiche e educative africane e internazionali per migliorare l’accesso alla conoscenza scientifica e tecnologica nel continente.

4. Università Panafricana

L’Università Panafricana è un’iniziativa dell’Unione Africana che mira a creare un ambiente accademico di eccellenza per promuovere la formazione avanzata e la ricerca in Africa. L’Università Panafricana si propone di essere un punto di riferimento per l’istruzione superiore nel continente, contribuendo allo sviluppo delle risorse umane e alla crescita socio-economica dell’Africa.

5. Sincrotrone

Un sincrotrone è un tipo di acceleratore di particelle utilizzato in fisica e chimica per produrre radiazione elettromagnetica ad alta intensità. Nell’ambito della collaborazione tra ICTP e Unione Africana, la costruzione di un sincrotrone in Africa rappresenterebbe un passo significativo verso lo sviluppo della ricerca scientifica nel continente, offrendo strumenti avanzati per la ricerca in molteplici campi della scienza e della tecnologia.