Acilia, tragedia su due ruote: identificato il conducente della vettura coinvolta nell’incidente mortale

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Redazione

Un tragico episodio ha scosso la comunità di ACILIA, un quartiere di Roma, nella notte di sabato, quando un motociclista di soli 28 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale. La vicenda ha preso una piega decisiva con l’identificazione del presunto pirata della strada, grazie alla denuncia di un testimone chiave presente nel veicolo coinvolto. Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, si sono attivate per chiarire i dettagli di questa drammatica situazione.

La dinamica dell’incidente mortale

Nella notte tra sabato e domenica, il giovane motociclista, ANDREA BERNABUCCI, a bordo della sua SUZUKI, ha subito un impatto mortale mentre percorreva via DI ACILIA. L’incidente si è verificato in un tratto di strada compreso tra via SAPONARA e via di VALLE PORCINA. Il colpo è stato così violento che per il giovane non c’è stato nulla da fare; i sanitari, accorsi subito sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La scena ha lasciato tutti sotto choc, con i vigili della POLIZIA LOCALE che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A complicare ulteriormente la situazione c’è il fatto che il conducente della vettura coinvolta non si è fermato a prestare soccorso, comportandosi da pirata della strada. La Polizia ha iniziato una vera e propria caccia per individuare il secondo veicolo coinvolto, raccogliendo testimonianze e riprese video da telecamere di sorveglianza nelle vicinanze. L’approccio investigativo si è rivelato fondamentale per ottenere informazioni accurate dopo una tragedia di tale portata.

L’importante svolta nelle indagini

Domenica sera, a seguito di un lavoro instancabile degli inquirenti, un uomo si è presentato presso la caserma dei CARABINIERI di OSTIA ANTICA. Stando alle sue dichiarazioni, il passeggero dell’auto implicata nel sinistro ha così deciso di rompere il silenzio. “L’ho vista accadere, non potevo più nascondere la verità”, queste alcune delle parole del testimone, colmo di rimorso. L’uomo ha identificato il conducente della CITROEN C3, collegato all’incidente che ha causato la morte di ANDREA BERNABUCCI.

Grazie a questa testimonianza, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione del sospettato, dove hanno proceduto con le verifiche necessarie. L’identificazione è avvenuta rapidamente, portando alla denuncia del conducente per omicidio stradale e omissione di soccorso. Questo sviluppo segna un passo cruciale nelle indagini, portando un barlume di giustizia per la famiglia del motociclista, che sta affrontando un dolore inimmaginabile.

La tragedia di ACILIA solleva interrogativi importanti riguardo alla responsabilità alla guida e il dovere civico di prestare soccorso in caso d’incidente. Gli inquirenti continueranno a seguire da vicino il caso, mentre la comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi sullo stato delle indagini.