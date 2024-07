Addio a Bruno Zanin: l’indimenticabile Titta di “Amarcord”

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Panoramica sulla vita e la carriera di Bruno Zanin

Bruno Zanin, noto per aver interpretato il ruolo di Titta nel film epico di Federico Fellini “Amarcord“, ci ha lasciati all’età di 73 anni. L’attore era da più di un decennio residente in una suggestiva baita immersa nei boschi di Vanzone con San Carlo, un piccolo borgo delle Alpi piemontesi ai piedi del monte Rosa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La triste notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal Comune di Vigonovo , luogo in cui Zanin ha visto la luce il 9 aprile 1951.

Il tributo del sindaco Luca Martello a Bruno Zanin

Il sindaco Luca Martello ha voluto ricordare Bruno Zanin come un artista poliedrico di Vigonovo, capace di esprimere la sua sensibilità attraverso diverse forme d’arte con passione e autenticità. La sua profondità espressiva emergeva sia nei ruoli da attore che in quelli di conduttore, dimostrando un impegno umanitario che ha caratterizzato la sua esistenza votata alla ricerca di una soddisfazione non legata all’ambizione della celebrità.

Approfondimenti