Aggiornamenti sui lavori di riqualificazione di Piazza Risorgimento: terminano entro dicembre

Prosegue senza intoppi il cantiere di Piazza Risorgimento, con la società Giubileo 2025 che assicura il rispetto del cronoprogramma. Entro metà dicembre, tutte le attività di ristrutturazione dovrebbero essere completate, portando cambiamenti significativi alla viabilità e all’aspetto generale dell’area.

Stato dei lavori: fresatura e allargamento dei marciapiedi

Viabilità carrabile e marciapiedi

Nella settimana corrente, gli operai hanno completato la fresatura della viabilità carrabile nel lato di Porta Angelica. Questo passaggio è fondamentale per preparare il terreno alla nuova pavimentazione, che mira a migliorare la fruibilità dell’area. Contestualmente, sono in atto lavori di allargamento dei marciapiedi nei punti di accesso alla piazza, ovvero da via Cola di Rienzo, Via Crescenzio e Via Porcari. L’allargamento dei marciapiedi è un intervento strategico, mirato a garantire maggiore spazio per i pedoni e migliorare l’accessibilità all’area, sempre più affollata di cittadini e turisti.

Preparazione per alberature e pavimentazione

Parallelamente, si stanno preparando i terreni per la piantumazione di nuove alberature, un’iniziativa che arricchirà il verde urbano della piazza. Si prosegue anche con le attività propedeutiche alla posa della pavimentazione in calcestre che sostituirà l’attuale asfalto nelle zone pedonali. Questa scelta non solo migliorerà l’estetica della piazza, ma sarà anche più sostenibile dal punto di vista ambientale, contribuendo a un clima urbano più fresco.

Fornitura e installazione di nuovi servizi

Arredi urbani e impianti igienici

Un altro passo cruciale nei lavori di riqualificazione riguarda la disponibilità delle forniture necessarie. La fine di ottobre segna la conferma per l’arrivo di nuovi arredi urbani, servizi igienici, fioriere moderne e corpi illuminanti innovativi, tutti elementi che mirano a rendere la piazza non solo più bella, ma anche più funzionale per i cittadini. A novembre è previsto anche il cambio definitivo della viabilità, con l’implementazione di un nuovo attraversamento pedonale da via Ottaviano.

Nuove misure di sicurezza stradale

Insieme ai cambiamenti nella viabilità, sono previsti anche nuovi impianti semaforici, che contribuiranno a rendere il traffico più sicuro e organizzato. La riqualificazione include anche misure per aumentare la sicurezza dei pedoni, creando un ambiente in cui ci si possa muovere con maggiore serenità e facilità.

Fruibilità della piazza e nuovi percorsi

Accesso alla piazza riqualificata

Durante il mese di novembre, la città prevede di rendere accessibile la prima parte della piazza riqualificata, in particolare il lato di Porta Angelica. Questo primo blocco comprenderà anche l’apertura dei nuovi servizi igienici, elementi che miglioreranno l’esperienza degli utenti della piazza. Con la progressiva conclusione dei lavori, si attende una maggiore affluenza di cittadini e turisti, attratti dalla nuova configurazione dello spazio pubblico.

Nuovo assetto di via Ottaviano

Infine, è pianificata anche l’apertura del primo tratto di via Ottaviano, che sarà ristrutturato con il nuovo assetto stradale. Tale modifica avverrà tra via Giulio Cesare e via degli Scipioni e rappresenta il primo passo verso una viabilità più moderna che potrà influenzare positivamente il traffico automobilistico e pedonale nella zona.

L’attenzione ai dettagli e la volontà di creare uno spazio pubblico più accogliente e funzionale sono evidenti nei lavori in corso su Piazza Risorgimento, anticipando i benefici che porteranno nel breve e medio termine alla comunità.