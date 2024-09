Aggressione a Porta Pia: iniziativa per riqualificare i sottopassi di Roma e garantire sicurezza

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un grave episodio di aggressione per rapina e violenza sessuale nel sottopasso di piazza della Croce Rossa a Porta Pia ha riportato in primo piano la questione della sicurezza urbana e del degrado degli spazi pubblici a Roma. Questa situazione ha spinto alcuni membri della maggioranza in Campidoglio ad accelerare l’elaborazione di una proposta di delibera orientata alla riqualificazione dei cunicoli che si trovano attualmente in uno stato di abbandono. Il progetto mira a recuperare e valorizzare questi spazi, trasformandoli in luoghi attivi e sicuri.

Riqualificazione dei sottopassi: un progetto ambizioso

La presidente dell’aula, Svetlana Celli, insieme ai consiglieri Yuri Trombetti e Riccardo Corbucci, hanno illustrato le linee guida per la riqualificazione dei sottopassi di Roma. L’idea centrale è quella di rendere questi spazi nuovamente fruibili dalla cittadinanza, ponendo particolare attenzione a trasformarli in aree destinate a diverse attività commerciali e culturali. Tra le proposte ci sono la creazione di librerie, spazi per aziende dell’high-tech e cooperative del verde, così come attività associative che promuovono la cultura e la rigenerazione urbana.

Il progetto rappresenta non solo un’azione correttiva rispetto al degrado attuale, ma anche un’opportunità per creare nuovi posti di lavoro e stimolare l’economia locale. La scelta di puntare su imprese che hanno a cuore i temi sociali e culturali riflette una visione di sviluppo integrato, capace di rianimare il tessuto urbano di Roma, fortemente colpito dalla crisi economica e sociale degli ultimi anni.

Concessione degli spazi: regole e opportunità

La proposta di delibera si fonda sul nuovo regolamento per la gestione dei beni immobili di Roma Capitale, approvato a fine 2022. Questo regolamento, inserito nella delibera 104, consente all’amministrazione capitolina di concedere spazi pubblici a soggetti terzi che dimostrino di perseguire fini di interesse pubblico. L’articolo 9 del regolamento stabilisce le modalità di concessione, consentendo l’utilizzo degli immobili per finalità di interesse generale.

Il regolamento mira a sollecitare la partecipazione attiva di realtà private, cooperative e associazioni no profit nella gestione e valorizzazione degli spazi abbandonati. Ciò rappresenta un passo avanti per il coinvolgimento della comunità nella gestione del patrimonio pubblico, stimolando iniziative che possano garantire una rinascita dei sottopassi attraverso attività che soddisfano i bisogni dei cittadini.

Tenere vivi, illuminati e sicuri i sottopassi di Roma

Le parole di Celli, Trombetti e Corbucci riassumono l’intento della delibera: restituire vita e sicurezza ai sottopassi di Roma. L’obiettivo è quello di trasformare questi spazi degradati in ambienti vivibili, caratterizzati da luce e attività, ai quali i cittadini possano accedere senza timore. La prospettiva di una nuova vocazione economica e socio-culturale si basa sulla convinzione che solamente attraverso iniziative di cultura e rigenerazione urbana sia possibile rilanciare e valorizzare il territorio.

La delibera si configura come il frutto di un lungo lavoro di analisi accanto al dipartimento Patrimonio, capace di delineare un percorso chiaro e strutturato per il recupero di aree urbane in difficoltà. La sicurezza, l’illuminazione e la vivacità dei sottopassi saranno centrali nell’attuazione di questo progetto, contribuendo così a migliorare la vivibilità degli spazi urbani e a ridurre i fenomeni di degrado che affliggono la capitale.