Aggressione Razzista in Palestra: Il Deputato Soumahoro Vittima di Insulti

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Insulti e Aggressione: Il Racconto del Deputato Ivoriano

Durante l’allenamento in palestra, il deputato Aboubakar Soumahoro ha subito insulti razzisti da parte di una ragazza e del suo amico, che lo hanno colpito con parole offensive e provocatorie, riprese anche da uno smartphone. La presenza di un’altra persona che ha assistito all’accaduto e che ha interrotto il proprio allenamento a causa della disgustata conferma la gravità dell’episodio. Il deputato, con fermezza, ha deciso di non lasciare impunita tale aggressione razzista e ha subito segnalato l’accaduto alla direzione della palestra, annunciando di voler denunciare il fatto alle autorità competenti.

Determinazione e Risolutezza: La Decisione di Denunciare

In un’intervista a LaPresse, Soumahoro ha confermato la sua determinazione nell’affrontare la questione, annunciando che provvederà a denunciare l’aggressione razzista agli organi competenti. La sua ferma posizione riflette l’urgenza di contrastare il crescente clima di razzismo nel paese, che purtroppo trova terreno fertile anche in alcune forze politiche che richiamano al passato oscuro del fascismo. La volontà di Soumahoro di non restare in silenzio e di non accettare comportamenti razzisti dimostra il suo impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione e pregiudizio.

