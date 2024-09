Al via la XX edizione del Premio Cinema Giovane e Festival delle Opere Prime a Roma, 30 settembre-2 ottobre 2024

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Si accende il riflettore sulla XX edizione del Premio Cinema Giovane e Festival delle Opere Prime, un evento annuale di grande rilevanza per il panorama cinematografico italiano. Organizzato dall’associazione culturale Cinecircolo Romano, con la direzione di Catello Masullo, il festival avrà luogo al Cinema Caravaggio di Roma dal 30 settembre al 2 ottobre 2024. Questo evento non rappresenta solo un momento di celebrazione del cinema, ma anche un’importante opportunità di promozione per i giovani registi e le opere prime.

film in concorso per il premio cinema giovane

opere selezionate e categorie di competizione

Della rassegna di quest’anno, dieci film sono stati selezionati per partecipare al concorso, con una particolare menzione per tre titoli che ambiscono al Premio Cinema Giovane, assegnato dal pubblico e dagli studenti del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e dei PCTO . Tra questi, si trovano i film “Stranizza d’Amuri” di Giuseppe Fiorello, “Romantiche” di Pilar Fogliati e “C’è Ancora Domani” di Paola Cortellesi.

dettagli sui film in competizione

I restanti sette film in concorso per i premi tecnici della giuria includono titoli significativi come “I Pionieri” di Luca Scivoletto, “Io Vivo Altrove!” di Giuseppe Battiston, e “Primadonna” di Marta Savina. Ogni film offre uno spaccato delle diverse sfumature del cinema italiano contemporaneo, affrontando temi vari e stili narrativi unici. “Felicità” di Micaela Ramazzotti e “Come Pecore in mezzo ai Lupi” di Lyda Patitucci arricchiscono ulteriormente l’offerta cinematografica del festival, mentre “L’ultima volta che siamo stati Bambini” di Claudio Bisio e “Il più bel Secolo della mia Vita” di Alessandro Bardani completano la lista dei titoli in gara.

un festival all’insegna dei nuovi talenti

la presenza dei registi e il valore dell’esordio

La XX edizione del festival non solo celebra i film, ma anche i registi e gli attori che per la prima volta si cimentano dietro la macchina da presa. Fino ad ora, sei illustri attori hanno confermato la loro partecipazione al festival, tra cui Paola Cortellesi e Giuseppe Fiorello. Questa presenza di volti noti del panorama cinematografico italiano suggerisce che il festival è un’importante piattaforma per il lancio di nuove voci creative, evidenziando la continua evoluzione del settore e l’impegno di attrici e attori nell’esplorare nuove dimensioni artistiche.

il nuovo premio alla migliore sceneggiatura

Un’importante novità di quest’edizione è l’istituzione del Premio Roberto Leoni, dedicato alla migliore sceneggiatura. Con una somma di 1000 euro messa a disposizione da Laura Balbi Hynes, produttrice associata di Claudio Bonivento, il premio onorerà la memoria di Roberto Leoni, storico membro della giuria del festival, scomparso il 5 marzo 2024. Leoni ha contribuito in modo significativo al cinema italiano, firmando una vasta gamma di sceneggiature che vanno dai film di culto agli indipendenti.

premi e riconoscimenti assegnati durante il festival

la giuria e le categorie di premi tecnici

Il comitato di selezione e la giuria del festival sono pronti a valutare le opere in concorso, attribuendo diversi premi tecnici. Tra questi figurano la Menzione Speciale della Giuria, il Premio Giorgio Fanara alla Migliore Attrice e Migliore Attore e altre categorie prestigiose come Migliore Regia e Migliore Sceneggiatura. Questi riconoscimenti sono destinati a celebrare l’eccellenza e la creatività nel cinema, stimolando il talento e l’innovazione tra i cineasti emergenti.

il premio della critica italiana

In aggiunta ai riconoscimenti interni, tutti i film partecipanti sono considerati per il Premio della Critica Italiana, istituito in seguito a un protocollo d’intesa tra il SNCCI e l’AFIC . Questo premio sarà conferito da una giuria indipendente e rappresenta un importante incentivo per i cineasti, rafforzando il legame tra la critica e il cinema emergente.

Il Premio Cinema Giovane e Festival delle Opere Prime si configura così come un evento di notevole importanza per il cinema nazionale, contribuendo a dare visibilità ai nuovi talenti e a stimolare un dibattito significativo attorno alla creatività cinematografica italiana.