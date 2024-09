Allagamento del parcheggio Ama in via Alberici: i residenti denunciano un’emergenza

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Le recenti piogge torrenziali hanno generato seri disagi a Roma, portando alla luce problematiche già esistenti relative al parcheggio dei mezzi Ama in via Alberici. I cittadini della zona si trovano a fronteggiare una situazione inaccettabile, con il parcheggio trasformato in un lago e l’acqua che invade le abitazioni vicine. La testimonianza di una residente mette in luce le gravi carenze di manutenzione e controllo della struttura.

Una situazione allarmante per i residenti

La testimonianza di una cittadina residente nei pressi del Metropark di via Alberici evidenzia la gravità del problema: “Il parcheggio dei mezzi Ama è diventato una piscina e l’acqua è arrivata fino da noi.” Questa dichiarazione mette chiaramente in evidenza le conseguenze dirette dell’allagamento che ha colpito la zona, creando disagi non solo agli automobilisti ma anche a chi vive nelle abitazioni limitrofe. L’acqua ha attraversato il muro di separazione, sollevando preoccupazioni per la sicurezza delle strutture adiacenti e sottolineando l’assoluta necessità di interventi immediati.

Non è un caso isolato: l’allagamento del parcheggio, non adeguatamente attrezzato per gestire simili eventi meteorologici, solleva interrogativi sulle procedure di controllo e manutenzione. La cittadina, che è anche membro del Comitato di Quartiere San Pietro, denuncia la mancanza di verifiche strutturali e la possibilità di danni sotterranei, rendendo la situazione ancor più preoccupante.

Problemi legati alla sosta dei mezzi

L’allagamento è riconducibile anche a un altro aspetto: il parcheggio è stato utilizzato per ospitare i mezzi Ama durante i lavori di prolungamento della Ciclopedonale Monte Ciocci-San Pietro. Questa scelta, sebbene necessaria sul breve termine, ha rivelato tutte le sue criticità. Come dimostrano le immagini e i video girati dai residenti, i mezzi, fermi in un contesto di emergenza, non possono essere utilizzati, creando ulteriori problemi al servizio di trasporto pubblico.

La situazione è ulteriormente aggravata dall’indifferenza mostrata nei confronti dello stato di salute dei mezzi parcheggiati. Spesso non vengono svuotati, obbligando i residenti a convivere con cattivi odori e un aumento della fauna infestante, come topi e gabbiani. Questi animali, attratti dalla presenza di rifiuti non rimossi, contribuiscono a un quadro igienico insoddisfacente e potenzialmente pericoloso per la salute pubblica.

Richiesta di intervento da parte delle autorità

In questo contesto di emergenza, i residenti di via Alberici esprimono urgentemente la necessità di un intervento da parte dell’amministrazione comunale. La combinazione di acqua stagnante e rifiuti, infatti, ha generato una situazione devastante, che va ben oltre il semplice disguido. I cittadini, costretti a subire i disagi per troppo tempo, chiedono chiarezza e azioni concrete per ripristinare la sicurezza e la salubrità della loro zona.

Le segnalazioni e il malcontento crescente tra i residenti sottolineano l’urgenza di ripensare la gestione dei parcheggi e dei mezzi pubblici in una città già segnata da numerose problematiche ambientali. Con l’arrivo dell’autunno, le piogge non faranno che peggiorare la situazione, rendendo imperativo un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti. La questione non è solo legata al disagio quotidiano, ma anche a una necessaria riflessione sulla gestione delle infrastrutture pubbliche in una metropoli come Roma.