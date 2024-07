Allagamento in Via Fontana a Milano: disagi e intervento dei vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Gli abitanti di via Fontana a Milano si trovano ad affrontare un’imprevista emergenza causata da un grave allagamento derivante dalla rottura di un tubo durante lavori di scavo effettuati da un’azienda. Un’incresciosa situazione che ha costretto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e della protezione civile del Comune di Milano.

Lavori di scavo e rottura del tubo

Durante le operazioni di scavo svolti da un’impresa appaltatrice di Unareti, è avvenuta la rottura accidentale di un tubo principale della dimensione di 45 cm, scatenando un’alluvione incontrollata lungo via Fontana, dal civico 3 al civico 89. Questo incidente ha determinato la mancanza totale o parziale di approvvigionamento idrico per circa 250 famiglie residenti nella zona, oltre a compromettere le attività commerciali, ambulatori e presidi sanitari presenti nella vicinanza.

Intervento dei vigili del fuoco e protezione civile

I vigili del fuoco di Milano, con l’ausilio di due Automezzi di Pronto Soccorso provenienti dai distaccamenti di Cuoco e Marcello, sono prontamente intervenuti per gestire l’emergenza. L’obiettivo primario è stato quello di limitare i danni causati dall’allagamento e ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. Contemporaneamente, i tecnici di Unareti si sono attivati per individuare e chiudere una valvola di controllo per contenere la fuoriuscita d’acqua e risolvere l’emergenza.

Conseguenze dell’allagamento

L’incidente ha generato notevoli disagi alla comunità locale, con diverse attività commerciali costrette alla chiusura temporanea e clinicamente bloccate a causa dell’indebolimento dell’infrastruttura elettrica. Tutta la situazione rimane sotto stretto controllo e costante monitoraggio, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la ripresa delle normali attività nel più breve tempo possibile.

