Allargamento della famiglia delle otarie al Bioparco di Roma: benvenuta Nami!

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Francesca Monti

Il Bioparco di Roma ha annunciato con gioia l’arrivo di Nami, la secondogenita della famiglia di otarie della California che risiede nel parco. Nami è nata il 15 giugno da Samantha e Boomer, genitori provenienti da altre rinomate strutture zoologiche europee. Dopo il successo della femmina Coco, nata un anno fa, l’aggiunta di Nami ha portato gioia e vitalità al Bioparco.

Un’infanzia protetta e amorevole

Nei primi giorni dopo la nascita, sia la mamma Samantha sia la piccola Nami sono state tenute lontane dagli sguardi del pubblico per garantire un ambiente tranquillo e sicuro. In un’area protetta, è stata eseguita una serie di controlli veterinari, inclusi check-up neonatali e pesature, per assicurarsi che la cucciola stesse crescendo sana e forte. La scelta del nome Nami, che significa “onda” in giapponese, è stata selezionata tramite un sondaggio sui social, coinvolgendo la comunità del Bioparco.

Il ruolo materno di Samantha e la cura della cucciola

Paola Palanza, presidente della Fondazione Bioparco e etologa, ha elogiato le capacità materne di Samantha, definendola una madre attenta ed esperta. Samantha si prende cura di Nami con dedizione, accompagnandola nelle prime nuotate e aiutandola nei momenti di difficoltà. Gli addetti al reparto carnivori raccontano che Samantha è meno estroversa rispetto alla sua primogenita Coco, mostrandosi più riservata ma altrettanto premurosa. La produzione di latte ricco di grassi è un aspetto cruciale per la crescita veloce dei piccoli di otarie, e Samantha ha iniziato fin da subito a stimolare Nami all’allattamento, garantendole così un apporto nutrizionale essenziale.

Origini e importanza delle otarie

Samantha e Boomer, i genitori di Nami, sono arrivati al Bioparco nel 2019 da zoo europei prestigiosi. Samantha è nata nello zoo di Stoccarda nel 2017, mentre Boomer ha visto la luce nel 2016 allo Zooparc de Beauval in Francia. Le otarie sono considerate ambasciatrici della salute marina e la loro presenza nei parchi zoologici è fondamentale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione degli ambienti marini. Le principali minacce per questa specie includono l’inquinamento da plastica, il bracconaggio e l’incagliamento nelle reti, rendendo cruciale il ruolo dei parchi zoologici nella protezione di queste affascinanti creature.

In tale ottica, il Bioparco di Roma continua a svolgere un ruolo significativo nel promuovere la conservazione degli animali marini e nell’offrire un ambiente sicuro e accogliente per le sue otarie, inclusa la nuova arrivata Nami.