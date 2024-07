Allerta Meteo Gialla in FVG: Possibili Piogge Abbondanti e Temporali Diffusi

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Condizioni Meteorologiche Attuali

L’allerta meteo di colore giallo è stata diramata dalla Protezione Civile FVG a partire da oggi e fino alle 23.59 di domani primo luglio. Si prevedono piogge abbondanti accompagnate da temporali diffusi su tutto il territorio regionale.

Possibili Rovesci e Temporali in Arrivo

Fino a stasera sono attesi possibili rovesci e qualche temporale pomeridiano sia in montagna che in pianura. Non è escluso l’arrivo di qualche temporale più intenso in alcune zone. Domani le condizioni meteo saranno ancora instabili, con probabili rovesci e temporali diffusi soprattutto in pianura e in montagna. È prevista la possibilità di temporali forti con piogge localmente intense.

Precauzioni da Adottare

Il verificarsi di questi eventi meteorologici potrebbe causare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, instabilità dei pendii, interruzioni della viabilità e altre problematiche legate ai colpi di vento durante i temporali. È consigliabile prestare particolare attenzione e adottare le dovute precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

