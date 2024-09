Ama e Smart Leaf: un nuovo progetto per la pulizia delle strade di Roma attraverso la sostenibilità

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un innovativo piano di pulizia urbana sta per essere attuato a Roma, grazie all’alleanza tra Ama e Smart Leaf. L’iniziativa mira a garantire un ambiente urbano più pulito e sostenibile, affrontando la rimozione delle foglie in modo innovativo e responsabile. Questo accordo rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, con un focus particolare sull’impatto ambientale delle operazioni di pulizia.

La partnership tra Ama e Smart Leaf

Un accordo strategico per la sostenibilità

Ama, la società municipale per la gestione dei rifiuti di Roma, ha stretto una collaborazione con Smart Leaf, un’impresa formata da Sarim srl, Miras srl e Ravo spa. Questo partenariato pubblico-privato ha l’obiettivo di liberare le strade e i tombini romani dalle foglie cadute, un’operazione che, sebbene necessaria, può avere ripercussioni sull’ambiente. Smart Leaf si propone di rendere questa attività meno impattante, centrando l’attenzione sulla sostenibilità e sull’efficienza. Cosimo Bardascino, CEO di Sarim, ha definito questo progetto come “una svolta che rappresenta un sogno realizzato grazie alla lungimiranza di AMA e del Comune di Roma Capitale.”

Un progetto ambizioso con ricadute occupazionali

Il progetto non solo mira a migliorare la qualità della vita urbana, ma punta a generare anche opportunità di lavoro per i residenti. Bardascino ha sottolineato che questa iniziativa ha “ampie prospettive di crescita occupazionale per il territorio.” Grazie all’approccio innovativo e alla collaborazione con diverse entità, si prevede che il progetto avrà un impatto positivo non solo sull’ambiente, ma anche sull’economia locale.

Mezzi ecologici per un ambiente più pulito

L’uso di tecnologia elettrica

Il piano di pulizia sviluppato da Smart Leaf è caratterizzato dall’introduzione di veicoli completamente elettrici. Questa flotta è progettata per ridurre significativamente le emissioni di CO2, con l’obiettivo di abbattere le emissioni di circa 2.000 tonnellate all’anno. L’iniziativa non si limita alla scelta di mezzi ecologici ma include anche un impegno a installare impianti fotovoltaici nelle aree gestite da Ama. Questi impianti avranno una potenza di 500 kilowatt e sistemi di accumulo energetico con una capacità di 1.000 kilowattora, contribuendo ulteriormente alla sostenibilità del servizio.

Potenziamento della raccolta rifiuti

L’approccio elettrico non solo permette un risparmio energetico e una diminuzione delle emissioni, ma potenzia anche l’efficienza della raccolta rifiuti e dello spazzamento. Il connubio tra tecnologia all’avanguardia e attenzione per l’ambiente rappresenta un passo significativo per la città di Roma, in un momento in cui la sostenibilità e l’ecologia sono temi sempre più centrali nelle politiche urbane.

Monitoraggio ambientale per migliorare la qualità della vita

Centraline mobili per il controllo dell’aria

Il progetto di Smart Leaf va oltre la semplice pulizia delle strade. Uno degli obiettivi chiave è l’installazione di centraline mobili sui mezzi adibiti alla pulizia. Questi dispositivi saranno in grado di monitorare in tempo reale le polveri sottili e il livello di inquinamento acustico. Tale misura è fondamentale per garantire un’analisi continua della qualità dell’aria e dell’ambiente urbano. La raccolta di questi dati permetterà di adottare misure proattive per migliorare le condizioni di vita dei cittadini romani.

Un modello da replicare

Bardascino ha affermato che l’intento è di replicare questo modello di smart city anche in altre realtà, collaborando con diversi enti e istituzioni. L’implementazione di soluzioni innovative come quelle previste in questo progetto potrà fungere da esempio di come le città possano affrontare le sfide ambientali, migliorando nel contempo il benessere dei cittadini. Con l’avvio di questa iniziativa, Roma si pone come un laboratorio di sostenibilità e innovazione in ambito urbano, pronto a fare la differenza per un futuro più green.