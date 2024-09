Ama lancia bando da 13 milioni per pulire Roma durante il Giubileo: cercasi ditte private

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

A pochi mesi dall’inizio del Giubileo, AMa, l’azienda di gestione dei rifiuti di Roma, ha deciso di attivare un piano d’emergenza per garantire la pulizia delle strade e dei marciapiedi della capitale. L’ente ha infatti pubblicato un bando da 13 milioni di euro, con l’obiettivo di coinvolgere ditte private nella raccolta e gestione dei rifiuti. Questa iniziativa si pone come risposta alle sfide logistiche e operative che l’aumento del numero di pellegrini e visitatori comporterà durante l’Anno Santo.

Servizio di raccolta straordinaria di rifiuti

Dettagli del bando e requisiti

Il bando, pubblicato il 23 agosto, prevede servizi di raccolta per un anno, e si rivolge a operatori economici in grado di gestire i rifiuti indifferenziati e, in casi particolari, anche quelli differenziati. I partecipanti potranno fare richiesta per un massimo di 450 interventi quotidiani per il primo lotto e 45 per il secondo lotto. Tuttavia, le aziende selezionate dovranno garantire un servizio continuativo, anche durante il fine settimana e le festività, e ovviamente nei giorni di eventi giubilari, quando la pressione sul sistema di raccolta dei rifiuti è notevolmente elevata.

Le ditte assegnatarie del bando si occuperanno non solo della raccolta, ma anche del trasporto dei rifiuti presso gli impianti designati per il trattamento e la trasferenza. Tra questi, sono coinvolti i due impianti di Rocca Cencia, di proprietà di AMa e della ditta Porcelli, uno dei TMB di Malagrotta e l’Ecosystem di Pomezia, tutti fondamentali per il corretto smaltimento dei rifiuti a Roma.

Precedenti esperienze con ditte private

Questo non è il primo approccio di AMa al mercato privato per far fronte a esigenze particolari. In passato, durante le festività natalizie, l’azienda aveva già attivato misure simili, coinvolgendo operatori esterni per gestire l’aumento delle esigenze legate alla raccolta dei rifiuti. L’esperienza di Natale ha mostrato come le risorse interne non fossero sufficienti a garantire un servizio all’altezza delle aspettative, soprattutto in periodi di grande affluenza.

Assunzioni di personale aggiuntivo

Selezione di 250 addetti alla raccolta

In parallelo con il bando per le ditte esterne, AMa ha avviato anche una selezione pubblica per assumere 250 addetti alle attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti. Questo reclutamento si inserisce nel piano di graduale potenziamento dei servizi di igiene urbana previsti in vista del Giubileo, con l’obiettivo di mantenere l’immagine di decoro e pulizia della città per tutti i visitatori.

I candidati che supereranno la selezione otterranno un contratto a tempo determinato, valido dal 1 novembre 2024 al 31 gennaio 2026. Le nuove assunzioni prevedono 38 ore lavorative settimanali distribuite su sei giorni, coprendo turni sia diurni che notturni, incluse domeniche e festivi. Questo approccio è stato motivato dalla necessità di integrare le risorse già presenti in azienda, rendendo così il servizio più efficiente.

Le reazioni dei sindacati

Tuttavia, l’iniziativa di ricorrere a personale esterno ha suscitato le critiche dei sindacati. Questi ultimi, infatti, chiedono un tavolo di confronto sulla gestione delle risorse umane in previsione del Giubileo e sulle strategie da adottare per affrontare l’evento in modo coordinato. La questione è delicata, considerando l’importanza del servizio pubblico e la necessità di garantire livelli adeguati di occupazione e di qualità nel lavoro.

Roma si prepara dunque ad affrontare una sfida significativa nel contesto dell’Anno Santo, mettendo in atto strategie mirate per garantire la pulizia e il decoro della capitale, affinché la città possa accogliere al meglio i pellegrini e i visitatori.