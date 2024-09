Ama: oltre 11mila candidature per addetti allo spazzamento in vista del Giubileo 2025

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2024 by Redazione

In un anno cruciale per Roma, con il Giubileo in programma a dicembre 2024, Ama—l’azienda municipalizzata per la gestione dei rifiuti—ha lanciato un bando per il reclutamento di nuovo personale. Questo provvedimento ha già attirato un’enorme risposta: ben 11mila candidature per soli 250 posti disponibili. La selezione mira a garantire un servizio efficiente di spazzamento e raccolta dei rifiuti, indispensabili per assicurare il decoro della città durante un evento di rilevanza internazionale.

Bando assunzioni e opportunità

Modalità di candidatura e numero di posti

Il bando di assunzione, pubblicato subito dopo Ferragosto, ha suscitato un forte interesse tra i cittadini. Le 11mila candidature ricevute attestano un’ampia partecipazione e un bisogno di occupazione in un periodo in cui il mercato del lavoro è ancora caratterizzato da incertezze. Ama ha previsto la selezione di 250 nuovi operatori, che dovranno occuparsi dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti specialmente nel periodo del Giubileo.

Dettagli del contratto e requisiti di lavoro

Coloro che verranno selezionati per il ruolo avranno un contratto a tempo determinato, valido dal 1 novembre 2024 fino al 31 gennaio 2026. L’orario di lavoro per gli operatori sarà di 38 ore settimanali, distribuite su sei giorni lavorativi e includerà turni sia diurni che notturni, operando anche durante i giorni festivi e nei fine settimana. Con un aumento previsto delle presenze turistiche in città, la maggiore disponibilità di personale sarà fondamentale per mantenere gli standard di pulizia e decoro richiesti.

La risposta del Comune di Roma

Parole di soddisfazione dall’assessora ai rifiuti

L’assessora ai rifiuti, Sabrina Alfonsi, ha espresso soddisfazione per la grande partecipazione al bando. Ha descritto l’iniziativa come parte di un progetto più ampio volto a migliorare i servizi di raccolta e il decoro urbano. Con l’aggiunta di nuovi operatori, che si sommano agli oltre 1.000 già in servizio, il Comune intende rafforzare la squadra e preparare Roma per affrontare la sfida del Giubileo. Gli investimenti in nuovi mezzi e attrezzature si allineano agli sforzi per rendere la città accogliente e ordinata durante questo evento di portata mondiale.

Il Giubileo e le sue implicazioni

Il Giubileo rappresenta non solo un appuntamento religioso, ma anche un’importante opportunità economica e sociale per Roma. Si prevede che attrarrà un flusso imponente di visitatori, con stime di circa 300mila presenze al giorno. Questi numeri implicano un incremento significativo nella produzione di rifiuti, aggiungendo circa 500 tonnellate alla normale raccolta quotidiana. Questa situazione sottolinea l’importanza di avere un personale preparato e motivato per mantenere la città in condizioni ottimali.

Prepararsi per l’afflusso di visitatori

La strategia di Ama per gestire l’emergenza rifiuti

Bruno Manzi, presidente di Ama, ha sottolineato l’importanza di pianificare con anticipo per gestire le sfide legate all’aumento dei rifiuti durante il Giubileo. Riconoscere le potenziali criticità e attrezzarsi adeguatamente è un passo cruciale per garantire che Roma si presenti al meglio durante questo evento. L’attenzione alla pulizia e al decoro urbano non solo riflette l’immagine della città, ma è anche vitale per la sicurezza e l’esperienza dei visitatori.

Un progetto di lungo termine per il rinnovamento

Non si tratta solo di affrontare il Giubileo, ma di creare una strategia sostenibile che possa servire la capitale italiana nel lungo periodo. L’approccio di integrare nuovi operatori e investire in infrastrutture è parte di una visione ambiziosa per migliorare i servizi e rispondere efficacemente alle esigenze di una città in continua evoluzione. L’amministrazione comunale si pone come obiettivo non solo quello di gestire l’emergenza, ma di sviluppare un piano di lavoro che possa garantire il decoro e la pulizia di Roma anche oltre il Giubileo.