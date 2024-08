Approvata dalla giunta di Roma la gestione in house dei servizi cimiteriali ad ama spa, valore contratto 26 milioni

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’amministrazione capitolina ha recentemente approvato una delibera riguardante la gestione dei servizi cimiteriali a Roma, un tema di grande rilevanza per i cittadini. Presentata dall’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, questa iniziativa porterebbe pertanto a una gestione più incisiva e controllata attraverso ama spa, l’azienda municipalizzata di raccolta e gestione rifiuti. L’approvazione si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi pubblici.

L’affidamento dei servizi cimiteriali ad ama spa

La delibera e l’iter di approvazione

La giunta di Roma ha ufficialmente approvato la delibera per l’affidamento in house della gestione dei servizi cimiteriali, il che significa che ama spa sarà direttamente responsabile delle attività relative a questo settore. L’iter di approvazione prevede che i documenti di indirizzo per la redazione del nuovo contratto di servizio vengano ora valutati dai municipi, i quali avranno 15 giorni per presentare le loro osservazioni. Contemporaneamente, il testo sarà esaminato dalle Commissioni capitoline competenti. Dopo un ulteriore passaggio in giunta per le necessarie controdeduzioni, il provvedimento dovrà ricevere il via libera definitivo dall’assemblea capitolina.

Un contratto dal valore significativo

Per quanto concerne il valore economico dell’affidamento, si prevede un contratto di durata triennale dal valore annuo di 26 milioni di euro. Questo costo, pertanto, sarà sostenuto dall’amministrazione comunale e sarà coperto interamente dai proventi dei servizi cimiteriali. Le attività previste nel contratto riguardano la gestione, manutenzione e funzionamento complessivo degli 11 cimiteri comunali. Ci si occuperà di concessioni, operazioni cimiteriali, custodia e mantenimento ordinario, cura delle aree verdi, nonché dell’accessibilità e decoro degli spazi per gli utenti.

La scelta di ama spa: un servizio pubblico essenziale

La motivazione dell’assessora

Sabrina Alfonsi ha sottolineato che la decisione di affidare i servizi cimiteriali ad ama spa deriva dalla natura essenziale di tali servizi, che richiedono un alto grado di responsabilità e controllabilità. L’assessora ha specificato che la gestione dei servizi cimiteriali deve avvenire sotto un controllo diretto da parte dell’amministrazione, affinché siano garantiti obblighi di universalità e socialità. Tali requisiti non possono essere assicurati con la semplice stipula di contratti con soggetti esterni privati, che mirerebbero unicamente al profitto.

Affidabilità e mantenimento delle competenze

Alfonsi ha inoltre messo in evidenza l’importanza di un partner in grado di offrire prestazioni affidabili, evidenziando il rapporto di collaborazione già consolidato tra Roma Capitale e ama spa. Questo approccio, a suo dire, permette di garantire il mantenimento delle competenze acquisite nel tempo, indispensabili per la gestione delle specificità che caratterizzano la città di Roma. La scelta dell’affidamento in house permette di regolare i costi del servizio attraverso tariffe pubbliche, promuovendo al contempo un’operatività più flessibile e reattiva.

Analisi di benchmark e costi competitivi

Comparazione nazionale

Per supportare la decisione, è stata condotta un’analisi di benchmark che ha permesso di comparare il posizionamento di ama spa con quello di altri comuni italiani. Questo studio ha esaminato dati demografici e le tariffe praticate per i servizi cimiteriali nei principali comuni. L’assessora Alfonsi ha evidenziato che, dai dati, risulta che la maggior parte dei comuni italiani gestisce in modo diretto i servizi cimiteriali o si avvale di società controllate al 100%.

Costi per la cittadinanza

I risultati della comparazione hanno dimostrato che ama spa offre servizi a prezzi competitivi rispetto ai principali comuni, nonostante la superficie territoriale gestita sia notevolmente più ampia. Ad esempio, il costo medio di un servizio cimiteriale a Roma è di 715 euro, ch’è sostanzialmente inferiore rispetto a città come Milano, Napoli e Torino. Questi dati evidenziano come l’affidamento ad ama spa rappresenti un’opzione vantaggiosa per i cittadini romani a livello economico.

Risorse per la riqualificazione dei cimiteri

Investimenti programmati

L’assessora Alfonsi ha infine evidenziato che, tramite il nuovo affidamento al servizio cimiteriale, ci si propone di migliorare efficienza e affidabilità. L’amministrazione ha già previsto stanziamenti nel bilancio per un ammontare di circa 14,8 milioni di euro, destinati alla riqualificazione complessiva dei cimiteri di Roma. Tali fondi saranno utilizzati per interventi cruciali, tra cui l’ampliamento degli impianti di cremazione, la riqualificazione degli edifici cimiteriali e la manutenzione delle aree verdi.

L’approvazione del documento e l’assegnazione in house dei servizi cimiteriali rappresentano, quindi, un passo fondamentale per garantire servizi di qualità ai cittadini, in un settore delicato, che richiede un’attenzione particolare e un monitoraggio costante da parte dell’amministrazione.