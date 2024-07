Approvata la variante urbanistica per il mercato Tuscolano I di via Orvieto a Roma.

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Francesca Monti

Il Mercato Tuscolano I di Via Orvieto a Roma è prossimo a una trasformazione significativa, grazie alla recente approvazione della variante urbanistica da parte della commissione Urbanistica. Questa decisione apre la strada a un progetto di riqualificazione dell’area, come ricorda il consigliere del Partito Democratico Riccardo Corbucci, presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica.

Il Progetto di Riqualificazione

Il provvedimento, fortemente sostenuto dal sindaco Gualtieri, prevede un intervento valutato intorno ai 3 milioni di euro. Questo consentirà la creazione del tanto atteso mercato plateatico attrezzato nel Municipio VII, rispondendo alle esigenze dei cittadini da tempo. Il lungo e partecipato iter di questo progetto ha visto il costante impegno della sezione democratica di San Giovanni, sin dai tempi dell’opposizione.

Punti da Migliorare nel Progetto

Nonostante gli sforzi profusi, il progetto preliminare necessita di miglioramenti su diversi fronti. Oltre alle nuove installazioni previste, come lampioni, panchine, alberi e tavolini con ombrelloni, si punta anche alla chiusura di una carreggiata. Tuttavia, è evidente la necessità di un lavoro più accurato sull’inserimento del progetto nel contesto edilizio esistente, nonché sulla qualità architettonica complessiva. In risposta a queste esigenze, si è operato per ottenere un aumento dei fondi stanziati, al fine di soddisfare al meglio le richieste provenienti dal territorio.

Un Passo Avanti per la Comunità

L’approvazione della variante urbanistica rappresenta un passo avanti significativo per la comunità e per il Mercato Tuscolano I di Via Orvieto. Con la prospettiva di una riqualificazione attenta e mirata, si aprono interessanti possibilità di miglioramento e sviluppo per questa zona della città di Roma.