Ariccia celebra Bernini: dal 7 dicembre l’esposizione sulla carrozza del Cardinal Chigi

Ultimo aggiornamento il 19 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

Dal 7 dicembre 2024 al 18 maggio 2025, il Palazzo Chigi di Ariccia ospita la mostra “La carrozza berniniana del Cardinal Chigi”, un’esposizione unica dedicata a un aspetto poco conosciuto della produzione artistica di Gian Lorenzo Bernini: la progettazione di carrozze. L’evento, curato da Francesco Petrucci, si affianca alla mostra “Bernini e la pittura del ‘600” e promette di affascinare appassionati di arte e storia.

Il progetto della carrozza per il Cardinal Chigi

Protagonista della mostra è la preziosa cornice con Allegoria della Prudenza e tritoni, elemento decorativo della sontuosa carrozza di velluto nero ideata da Bernini per il cardinale Flavio Chigi, nipote di papa Alessandro VII. Questa straordinaria opera, realizzata in rame dorato, era parte di un progetto che coinvolse grandi artisti come Giovanni Paolo Schor ed Ercole Ferrata, trasformando una carrozza in un vero capolavoro del Barocco romano.

Opere inedite e manufatti di grande valore

La mostra riunisce una selezione di opere di grande pregio, molte delle quali esposte per la prima volta:

Un calco della cornice con tritoni , arricchito da uno specchio, come previsto nei progetti originali.

, arricchito da uno specchio, come previsto nei progetti originali. Applicazioni per carrozze, tra cui una coppia di putti abbracciati attribuiti a Ercole Ferrata , che potrebbero appartenere alla medesima carrozza.

attribuiti a , che potrebbero appartenere alla medesima carrozza. Teste grottesche in bronzo dorato , disegnate da Bernini per una carrozza personale, testimonianze rare della sua versatilità artistica.

, disegnate da Bernini per una carrozza personale, testimonianze rare della sua versatilità artistica. Una suggestiva Veduta di Piazza Navona, attribuita a Filippo Gagliardi, che raffigura una carrozza simile a quella del Cardinal Chigi, decorata con dettagli dorati e ricamati.

Capolavori rari del Barocco italiano

Tra le opere di spicco, un eccezionale busto in bronzo di Alessandro VII, modellato da Bernini nel 1657, rappresenta un piccolo gioiello artistico che anticipa il celebre busto in marmo conservato dagli eredi senesi della famiglia Chigi.

Inoltre, i visitatori potranno ammirare due straordinari ritratti del cardinale Flavio Chigi, realizzati da Jacob Ferdinand Voet: il primo lo raffigura in abito cardinalizio, mentre il secondo, in una veste da camera, racconta un lato più intimo e umano del porporato.

Un’esperienza unica tra arte e storia

L’esposizione offre l’opportunità di immergersi nella magnificenza del Barocco romano, celebrando la genialità di Bernini e il mecenatismo della famiglia Chigi. Il Palazzo Chigi di Ariccia, sede della mostra, è esso stesso un simbolo di questa grande stagione artistica, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Informazioni utili

La mostra si tiene presso il Palazzo Chigi di Ariccia, situato in Piazza di Corte 14.

Biglietti:

Intero: € 10,00

Ridotto: € 7,00

Scolaresche: € 5,00

Orari:

Dal 7 dicembre al 29 marzo: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

Dal 30 marzo al 18 maggio: 10:00 – 13:00 e 15:30 – 18:30

Contatti:

Un appuntamento imperdibile per scoprire un lato meno noto della produzione di Gian Lorenzo Bernini, tra arte, storia e innovazione decorativa.