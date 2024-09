Armi e droga trovate in una cantina di Corviale: arrestato un 17enne

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Sono emerse gravi questioni di sicurezza e criminalità nella zona di Corviale, alla luce di recenti operazioni delle forze dell’ordine che hanno portato al sequestro di armi e sostanze stupefacenti. Questi eventi sollevano interrogativi su una realtà che continua a essere fonte di preoccupazione per i residenti e per le autorità locali.

Scoperta di un arsenale nella cantina

Il 19 settembre, durante un controllo di routine nell’area dei ballatoi del Serpentone a Corviale, gli agenti hanno notato un giovane dal comportamento sospetto. Era circa le 20:30 quando, all’altezza di largo Emilio Quadrelli, gli agenti hanno osservato un ragazzo di 17 anni in possesso di un mazzo di chiavi. Il suo atteggiamento ha subito destato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche. La mancanza di chiarezza nelle risposte fornite dal giovane ha spinto gli agenti a proseguire nelle indagini.

Grazie a una delle chiavi in possesso del ragazzo, è stata aperta una cantina nei pressi, dove sono state fatte delle scoperte allarmanti. All’interno della cantina, la polizia ha trovato una pistola calibro 38 insieme a 13 munizioni, segno di un potenziale pericolo per la comunità. In aggiunta a questo arsenale, gli agenti hanno rinvenuto anche 20 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, numeri significativi che parlano di un traffico di sostanze stupefacenti in quel contesto.

Il giovane, già di per sé vulnerabile in quanto minorenne, è stato arrestato e condotto presso un centro di detenzione minorile. Questa operazione non è passata inosservata e ha evidenziato la presenza di un problema più ampio nella zona di Corviale, dove fenomeni di criminalità giovanile sono purtroppo all’ordine del giorno.

La situazione della sicurezza a Corviale

Corviale continua a essere al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno messo in atto varie azioni per contrastare la criminalità in questa area di Roma. Solo pochi giorni prima di questo episodio, un evento inquietante aveva scosso la comunità: un’automobile appartenente a un attivista locale, Massimo Vallati, era stata distrutta da un incendio doloso. Vallati, presidente del Camposociale, ha denunciato pubblicamente la situazione e ha invitato la cittadinanza a non avere paura di denunciare tali atti di vigliaccheria.

Questo episodio si inserisce in un contesto ben più ampio di violenza e criminalità, che ha visto nel passato recente eventi drammatici. Tra di essi, emergono i dettagli di un omicidio avvenuto a luglio, quando i carabinieri hanno eseguito un blitz congiunto per arrestare i presunti responsabili dell’omicidio di Cristiano Molè, un episodio che ha scosso la comunità e sollevato dubbi sulla sicurezza della zona. Gli investigatori hanno identificato non solo il mandante, Manuel Severa, noto come ‘il Matto’, ma anche uno dei sicari coinvolti nell’operazione. Questo caso ha evidenziato una rete criminosa radicata e complessa, che si serve di giovani per eseguire attività illecite.

Il quartier generale delle forze dell’ordine ha dichiarato di essere impegnato a combattere questi fenomeni e di essere in costante contatto con le comunità locali, mirando a ristabilire fiducia e sicurezza. L’auspicio è che, attraverso operazioni di polizia coordinate e la collaborazione dei cittadini, si possa giungere a una diminuzione delle attività criminali che affliggono Corviale.