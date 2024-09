Arrestato un 37enne romano per spaccio di droga nel quartiere Laurentino 38

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Le operazioni di controllo da parte delle forze dell’ordine continuano a produrre risultati nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Recentemente, un 37enne romano è stato arrestato nel quartiere Laurentino 38 dopo un tentativo vano di disfarsi della droga. L’episodio, che ha suscitato l’interesse dei residenti, pone nuovamente l’accento sulla problematica dello spaccio nella capitale.

Le circostanze dell’arresto

Il tentativo di fuga

L’arresto è avvenuto quando gli agenti del IX distretto della polizia di Stato hanno avviato un’ispezione nella zona di Laurentino 38. Mentre effettuavano i controlli, hanno notato un uomo a bordo di un’auto, che, alla vista della volante, ha mostrato segni di nervosismo. In un atto repentino, ha tentato di liberarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino dell’immobile. Tuttavia, la manovra evasiva non è passata inosservata agli agenti, che hanno immediatamente bloccato il veicolo e proceduto a un controllo approfondito.

Il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione dell’auto, gli agenti hanno trovato 8 grammi di hashish, un quantitativo significativo considerando le dimensioni e la gravità del reato. Inoltre, sono emersi dettagli ulteriori: all’interno della vettura, il 37enne aveva anche un contante di 130 euro, che gli investigatori sospettano possa derivare da attività di spaccio. L’atteggiamento sospetto e il contenuto trovato hanno spinto gli agenti a procedere con ulteriori accertamenti, incluse operazioni di perquisizione dell’abitazione dell’individuo.

La perquisizione domiciliare

Il rinvenimento di marijuana

Successivamente, la polizia ha fatto visita all’abitazione del 37enne, un passo cruciale che ha rivelato un quadro molto più complesso e allarmante. Nella casa, gli agenti hanno scoperto circa 175 grammi di marijuana, opportunamente nascosti e pronti per la vendita. La quantità di sostanza stupefacente trovata ha portato gli investigatori a considerare non solo un uso personale, ma un’attività organizzata di spaccio. Questo ritrovamento conferma l’impressione creata dalla precedente condotta dell’uomo.

I contanti e il materiale da confezionamento

In aggiunta al ritrovamento della marijuana, gli agenti hanno anche rinvenuto una somma notevole di 2840 euro in contanti, occultati in una scatola all’interno della camera da letto. Questa scoperta ha ulteriormente alimentato le ipotesi degli investigatori riguardo all’operato dell’arrestato; il denaro sarebbe potuto derivare dall’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella stessa occasione, è stato trovato anche materiale per il confezionamento delle droghe, un indizio chiaro dell’imminente attività di vendita.

Le conseguenze legali

L’arresto del 37enne romano sottolinea l’importanza delle operazioni di vigilanza e controllo sul territorio, specialmente in aree dove il fenomeno dello spaccio è più accentuato. L’uomo, dopo le procedure di rito, è stato tratto in arresto e dovrà ora affrontare le conseguenze legali delle sue azioni. Le autorità locali proseguiranno nelle loro indagini per assicurarsi che tutte le reti di traffico di sostanze stupefacenti vengano smantellate, enfatizzando la continua lotta contro il crimine organizzato e lo spaccio di droga.