Arresti e ritrovamenti a Nettuno: spacciatore in monopattino e una significativa quantità di stupefacenti

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un’operazione di polizia a Nettuno si è conclusa con l’arresto di due giovani, rivelando attività di spaccio e traffico di armi domestiche. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati nei luoghi strategici di Anzio e Nettuno, portando alla luce gravi crimini, tra cui il possesso di sostanze stupefacenti e armamenti di provenienza illecita.

Spacciatore in monopattino: controlli e perquisizioni

Intervento della polizia

Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di polizia di Anzio-Nettuno hanno effettuato un controllo su un giovane di 24 anni in monopattino. L’individuo ha destato sospetti per il suo comportamento e, dopo un rapido controllo, è emerso che aveva con sé alcune dosi di sostanza stupefacente. Gli agenti, accertando la situazione, hanno deciso di estendere la perquisizione presso la sua residenza.

Rinvenimento di armi e munizioni

La perquisizione domiciliare ha portato a risultati preoccupanti. Nella camera da letto del 24enne sono stati rinvenuti quattro fucili, successivamente identificati come provento di furto, una pistola revolver, un ingente quantitativo di munizioni e, sorprendentemente, una granata di produzione SOVIETICA risalente alla seconda guerra mondiale. Il rinvenimento di tali ordigni ha richiesto l’intervento della squadra artificieri della questura di Roma, che ha confermato la presenza di circa 110 grammi di tritolo all’interno della granata.

Conseguenze legali

L’operazione ha avuto un esito decisivo: il 24enne è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Velletri. La procura della Repubblica di Velletri ha prontamente convalidato l’arresto, aprendo la strada a un’indagine approfondita sulle fonti di approvvigionamento delle armi e sulla rete di spaccio.

Controlli in viale Marconi: l’arresto di un giovane spacciatore

La perquisizione dell’auto

In un altro intervento sulla stessa scia investigativa, gli agenti di Anzio-Nettuno hanno avuto un incontro con un 21enne alla guida di un veicolo in viale Marconi. Il giovane mostrava segni evidenti di nervosismo e, su richiesta degli agenti, ha spontaneamente consegnato una dose di sostanza stupefacente, fattore che ha ulteriormente giustificato un’ispezione più approfondita del veicolo.

Scoperta di una notevole quantità di droga

L’accurata perquisizione ha rivelato la presenza di un borsone nascosto sotto la scrivania della camera del giovane. Attraverso il controllo, i poliziotti hanno trovato un totale di oltre 54 grammi di cocaina, 83 grammi di hashish, e 140 grammi di sostanza stupefacente in totale. Inoltre, è stato rinvenuto materiale adatto al confezionamento e alla pesatura delle sostanze, insieme a una somma di denaro contante di 2.400 euro suddivisa in banconote di tagli vari.

Conseguenze legali

Dopo gli accertamenti, anche il 21enne è stato arrestato e portato in carcere. Questo secondo intervento mette in evidenza la crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine sulla lotta allo spaccio di droga nel territorio, monitorando con particolare vigore le zone più critiche. L’operato della polizia non solo mira a perseguire i trasgressori, ma anche a prevenire atti illeciti attraverso una presenza allettante e attiva nel controllo della legalità.