Assemblea capitolina approva progetto per unire due parchi storici: nuova vita per l’appia antica

Un progetto ambizioso per la valorizzazione degli spazi verdi di Roma ha finalmente preso slancio dopo anni di attesa. L’assemblea capitolina ha deciso di riunire due storici parchi, ridando vita a 30mila metri quadrati di terreno attualmente inutilizzati. Questo intervento porterà numerosi benefici ai cittadini che quotidianamente si avvalgono delle bellezze naturali dell’Appia Antica. Vediamo nei dettagli il piano e l’importanza strategica di quest’area.

Un progetto rimasto in sospeso per due decenni

Il progetto di unione tra il parco di Tor Fiscale e il parco degli Acquedotti risale a circa venti anni fa. Si tratta di una superficie verde di circa tre ettari, che era stata già considerata dalle autorità municipali nel passato, ma che per vari motivi era rimasta nel limbo. All’inizio del 2023, l’amministrazione capitolina ha riacceso i riflettori su questo importante intervento, ribadendo la necessità di preservare e ampliare le aree verdi della capitale. Il terreno in questione, di proprietà della fondazione Gerini, è stato rivalutato ancora una volta, ma il prezzo concordato in precedenza, fissato a 117mila euro, è rimasto invariato.

Le ragioni di questo progetto rispondono a esigenze ben più ampie, sottolineando l’importanza di preservare il patrimonio naturale e culturale della città. L’esistenza di spazi verdi in un contesto urbano come Roma è cruciale non solo per la biodiversità, ma anche per migliorare la qualità della vita dei cittadini, offrendo luoghi di socializzazione e relax.

Un’area di rilevante valore ecologico e culturale

I consiglieri dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Alessandro Luparelli, Nando Bonessio e Michela Cicculli, hanno espresso soddisfazione per l’approvazione del progetto, sottolineando come l’area sia strategica non solo per le sue caratteristiche ambientali, ma anche per la presenza di importanti siti archeologici come Porta Furba e Torre del Fiscale. La simbiosi di natura e cultura rende questo spazio unico, poiché collega l’architettura storica della capitale con il suo patrimonio naturale.

Grazie a questo intervento, si prevede la creazione di una rete ecologica che proteggerà la fauna e la flora locali, contribuendo a preservare la biodiversità. Inoltre, le nuove progettazioni includeranno la realizzazione di un percorso ciclopedonale attrezzato, rendendo l’area ancora più fruibile e accessibile. Questo aspetto è fondamentale per incentivare il movimento sostenibile e la mobilità alternativa tra i cittadini.

Iniziative per il quadrante e promesse di valorizzazione

Oltre alla creazione di nuovi spazi verdi, la presidente della commissione cultura Erica Battaglia ha dichiarato che il recente provvedimento non è isolato. Infatti, l’amministrazione ha già avviato altre iniziative per migliorare la qualità della vita del quadrante, come la cabina di regia per via Latina e il progetto dell’Asse degli Acquedotti, che è stato approvato con consenso unanime. Queste azioni non solo mirano a rispondere alle istanze dei cittadini, ma anche a riqualificare importanti patrimoni culturali finora poco conosciuti.

L’impegno dell’amministrazione è chiaro: l’obiettivo è quello di restituire valore a spazi tradizionalmente trascurati, integrandoli nel tessuto urbano contemporaneo. Con l’accoglimento della delibera, il sindaco è ora chiamato a portare avanti la procedura per rendere effettivo il progetto. Il minisindaco Laddaga ha evidenziato che l’amministrazione è determinata a valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico, ampliando le aree verdi e migliorando la connessione tra il parco di Tor Fiscale e il parco degli Acquedotti.

Le prospettive future appaiono quindi incoraggianti per i cittadini romani e per coloro che aspirano a un contesto urbano più verde, sostenibile e ricco di storia.