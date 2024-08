Assunzioni straordinarie in Ama: selezione per 250 operatori in vista del Giubileo di Roma

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Con il Giubileo in arrivo, Ama, la società per la gestione dei rifiuti nella capitale, ha aperto una selezione pubblica per assumere 250 addetti al servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti. Questa iniziativa mira a garantire un servizio adeguato ai numerosi pellegrini e turisti che visiteranno Roma durante l’Anno Santo. L’obiettivo principale è quello di restituire un’immagine di decoro e pulizia della città, essenziale per accogliere i visitatori in modo dignitoso e festoso.

Dettagli sulle assunzioni

Requisiti e modalità di impiego

I candidati che supereranno la selezione riceveranno un contratto a tempo determinato, valido dal 1 novembre 2024 al 31 gennaio 2026. Ogni assunzione prevede un impegno di 38 ore settimanali, distribuite su sei giorni lavorativi. Questo implica che gli operatori saranno chiamati a lavorare anche di notte, nei festivi e nei weekend, garantendo così una copertura continua del servizio. Ama ha optato per il reclutamento di risorse esterne al fine di potenziare gli organici esistenti, una scelta che ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra le organizzazioni sindacali.

Obiettivi della selezione

Il motivo alla base di questa selezione è evidente: l’importanza di garantire un servizio efficiente durante un evento di grande portata come il Giubileo. A Roma si prevede un forte afflusso di pellegrini e turisti, e le autorità locali sono consapevoli del fatto che un’immagine pulita e curata è fondamentale per la città. Per questo motivo, Ama intende implementare strategie che possano garantire un livello ottimale di servizio, lavorando a stretto contatto con il personale già impiegato.

Le reazioni dei sindacati

Richieste di un incontro da tempo ignorate

Le reazioni da parte delle organizzazioni sindacali non si sono fatte attendere. In particolare, la CGIL Roma e Lazio ha espresso preoccupazione per l’approccio dell’azienda, sottolineando che malgrado le ripetute richieste di incontro inviate dall’inizio dell’anno, Ama ha scelto di procedere in modo unilaterale. “A pochi mesi dall’avvio del Giubileo,” hanno dichiarato i rappresentanti sindacali, “l’azienda ha deciso di posticipare l’apertura del tavolo di confronto, ignorando le esigenze e le proposte dei lavoratori.”

Contraddizioni con l’accordo di Roma Capitale

I sindacati hanno messo in evidenza anche le contraddizioni tra le politiche di assunzioni di Ama e gli impegni assunti da Roma Capitale con CGIL, CISL e UIL. Secondo un protocollo d’intesa, il Campidoglio si era impegnato a contrastare la precarietà nel lavoro pubblico, inclusi i dipendenti delle società partecipate. La decisione di offrire contratti temporanei agli addetti alla pulizia appare dunque in dissonanza con le promesse di stabilità e valorizzazione del personale.

La necessità di un piano di assunzioni stabile

Una visione d’insieme per il Giubileo

Il sindacato ha ribadito l’importanza di un piano di assunzioni più stabile e duraturo, differente dalla precarietà attuale. Gli esponenti della CGIL sostengono che affrontare un evento di tale portata richiede una strategia a lungo termine che miri a rafforzare gli organici in maniera significativa. L’obiettivo è quello di valorizzare il personale esistente e garantire che il servizio pubblico possa funzionare senza interruzioni e con alta efficienza.

Riorganizzazione delle risorse umane

Secondo i rappresentanti sindacali, è fondamentale creare una vera organizzazione delle risorse umane che vada oltre le assunzioni temporanee. Un piano d’azione che integri le richieste dei lavoratori potrebbe risultare più efficace nel garantire non solo la pulizia della città, ma anche una gestione del personale che tenga conto delle loro reali esigenze e della valorizzazione delle capacità di chi lavora già per Roma.

In attesa dell’apertura del concorso e di un auspicato confronto tra Ama e sindacati, l’attenzione resta alta sul tema delle assunzioni e delle condizioni di lavoro in vista di un Giubileo che promette di portare un afflusso senza precedenti di visitatori a Roma.