Asta di gioielli a Torino: rarità di Cartier e Van Cleef & Arpels in vendita il 1 e 2 ottobre

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

L’asta di gioielli organizzata da Aste Bolaffi si svolgerà l’1 e il 2 ottobre, offrendo una selezione di pezzi unici e di alto valore. L’evento, che si terrà presso la Sala Bolaffi a Torino e online, presenterà una vasta gamma di gioielli, dove le pietre preziose e le perle naturali saranno le protagoniste. Prima dell’asta, i visitatori potranno ammirare i pezzi in esposizione a partire dal 27 settembre.

Opere d’arte di alta gioielleria

Pezzi unici e pregiate firme

Il catalogo di quest’asta comprende oltre 680 lotti, con una selezione di opere straordinarie di marchi prestigiosi come CARTIER e VAN CLEEF & ARPELS. Tra i pezzi di maggior interesse, figurano orecchini pendenti in perle naturali e diamanti, valutati 50 mila euro , e un raffinato girocollo in perle naturali, con base d’asta di 35 mila euro . Questi lotti rappresentano non solo l’eleganza ma anche l’artigianalità delle case di gioielleria più rinomate al mondo.

Un anello con smeraldo di VAN CLEEF & ARPELS, dal taglio rettangolare di 2,79 carati, contornato da diamanti, è presente con una stima di partenza di 38 mila euro . Un altro anello di ROMOLO GRASSI, con uno smeraldo quadrato di 2,75 carati, è valutato 22 mila euro . Notevole anche un paio di orecchini a cascata, impreziositi da smeraldi e diamanti, con una base d’asta di 12 mila euro .

Gioielli vintage e contemporanei

Accanto a questi capolavori, l’asta include anche un bracciale in diamanti firmato LACLOCHE-PARIS degli anni Venti, con una stima di 20 mila euro . Gli amanti dell’orologeria troveranno interessante un pezzo di CARTIER, risalente agli anni Trenta, insieme a una spilla in diamanti, con basi d’asta rispettivamente di 9 mila e 7.500 euro . La presenza di CARTIER è ulteriormente valorizzata da una spilla in oro degli anni Cinquanta, elaborata con un bocciolo di rosa e una coccinella in smalto, con base di 3 mila euro .

Una tradizione di bellezza e arte

Collezioni storiche e contemporanee

Quest’asta rappresenta anche una celebrazione della storia della gioielleria, attraverso una raccolta di oreficeria popolare dell’Ottocento e gioielli degli anni Settanta. Tra questi si possono trovare opere di noti artigiani come CODOGNATO, BUCCELLATI e POMELLATO, ogni pezzo racchiude storie e tradizioni artistiche che si intersecano nel tempo.

Questa manifestazione è un’importante occasione per appassionati di gemmologia, collezionisti e amanti della bellezza, che trovano in queste opere delle vere e proprie testimonianze del talento umano e della storia che queste creazioni portano con sé. L’esposizione di gioielli di alta classe non solo offre un’opportunità per apprezzare l’arte orafa, ma anche per acquisire pezzi unici che possono arricchire qualsiasi collezione.

Attraverso l’asta, Aste Bolaffi si conferma come un punto di riferimento nel panorama del collezionismo, proponendo eventi che mettono in luce la bellezza e l’unicità dei gioielli nel tempo.