Aumenta la voglia di viaggiare: crescono le prenotazioni estive

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Secondo l’Osservatorio del turismo outdoor condotto da Enit in collaborazione con Human Company e Istituto Piepoli, le intenzioni di viaggio degli italiani per l’estate sono in netto aumento rispetto all’anno precedente.

Preferenze di Destinazione e Durata del Soggiorno

Scelte Esterne

È emerso che il 66% degli italiani preferisce il mare come destinazione principale delle vacanze estive, mentre le città d’arte e la montagna occupano rispettivamente il secondo e terzo posto nelle preferenze.

Concentrazione sull’Outdoor

Per chi opta per un’esperienza outdoor, la montagna guadagna terreno raggiungendo il 24% delle preferenze, seguita da vacanze rurali o in agriturismo al 11%. La motivazione principale di questa scelta è la libertà offerta dal viaggio all’aria aperta seguita dalla possibilità di contatto con la natura.

Destinazioni Preferite

L’Italia rimane la scelta prediletta dell’81% dei vacanzieri, con la Puglia, l’Emilia Romagna, la Sicilia e la Toscana a farla da padrona tra le regioni più gettonate.

Trend di Spesa e Motivazioni

Aumento delle Spese Medie

La spesa media per le vacanze estive è in crescita, con un incremento di quasi 300 euro rispetto all’anno precedente. In particolare, chi predilige le strutture outdoor prevede di spendere oltre 500 euro in più rispetto al 2023.

Motivazioni dei Non Vacanzieri

Tra coloro che non hanno in programma una vacanza, il 41% lo fa principalmente per motivi economici, evidenziando una maggiore sensibilità al costo dell’esperienza.

Le intenzioni di viaggio degli italiani per l’estate evidenziano una crescente voglia di esplorare nuove mete e vivere esperienze all’aria aperta, confermando l’Italia come una delle destinazioni più amate.