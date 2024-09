Aumento del biglietto dei mezzi pubblici a Roma: la Regione al lavoro su un comitato tecnico

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La questione dell’aumento dei biglietti per i mezzi pubblici di Roma è tornata al centro del dibattito dopo un incontro tenutosi il 25 settembre tra i vertici regionali e quelli comunali. Questo appuntamento ha visto la presenza di rappresentanti sindacali e ha evidenziato la mancanza di consenso su una questione cruciale per il trasporto pubblico nella capitale. Nonostante gli incontri, il percorso verso una decisione definitiva appare incerto.

necessità di un aumento

Le motivazioni economiche

Dal 1° luglio era previsto un aumento dei biglietti per le corse singole e altre tipologie di abbonamento, data la necessità di reperire fondi per il Comune di Roma. Si stima che siano necessari 22 milioni di euro all’anno per tre anni per garantire la sostenibilità economica di ATAC, la principale azienda di trasporto pubblico della Capitale. L’aumento dei ticket è apparso come l’unica soluzione al fine di sostenere il piano economico finanziario che è entrato in stallo.

La Regione Lazio, responsabile della decisione finale, non ha ancora comunicato una posizione chiara su quando e come verrà attuato l’aumento. Diverse proposte, come l’ipotesi di un nuovo biglietto a 2 euro, sono state al centro delle discussioni recenti. I sindacati, pur comprendendo la necessità di riforme, hanno suggerito di istituire un ticket maggiorato per i turisti, fissando un possibile prezzo di 2,50 euro. Ciò farebbe sì che i pendolari, i lavoratori e gli studenti possano essere esentati dagli aumenti, ma questa soluzione sembra impraticabile per il momento.

Le attese dei cittadini

Per i cittadini, quindi, continua a permanere un clima di incertezza. I pendolari e gli utenti abituali del servizio pubblico temono che la questione, già dilazionata, possa tradursi in rincari insostenibili. La questione si complica ulteriormente se si considera che il trasporto pubblico oggi rappresenta una necessità per molti romani, essendo anche un tema focale in vista del Giubileo che si avvicina. Rimanere in attesa di decisioni definitive potrebbe avere conseguenze anche sul servizio stesso, già messo a dura prova da gestioni passate.

nessun accordo raggiunto

Il contesto del meeting

Nell’incontro del 25 settembre, si è purtroppo registrato un nuovo nulla di fatto. L’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha garantito 10 milioni di euro all’anno per tre anni a favore del trasporto pubblico, una somma che risulterebbe insufficiente rispetto ai bisogni di Roma. L’aumento previsto dai sindacati per i turisti non è stato accolto positivamente, soprattutto per la difficoltà di attuarlo concretamente nel breve periodo.

Ghera ha inoltre sollecitato la revisione di alcune agevolazioni attualmente in vigore, come l’abbonamento speciale a 50 euro per gli under 19, una modifica che non appare ben vista dai rappresentanti sindacali. Questo scenario complesso evidenzia lo stallo in cui si trova la questione delle tariffe, con gli uni che propongono aumenti limitati e l’altro che sottolinea come i tagli alle agevolazioni possano colpire le fasce di popolazione più vulnerabili.

Il parere dei sindacati

I rappresentanti sindacali, tra cui Cgil, Cisl e Uil, non sono convinti che una modifica delle tariffe possa risolvere le problematiche attuali del servizio. Critiche sono arrivate sul fatto che un confronto così delicato non sia avvenuto prima del termine di giugno, quando gli aumenti dovevano già scattare. “Anche la creazione di un comitato tecnico per studiare la questione è tardiva,” ha affermato Stefania Sposetti di Cgil, rimarcando il contesto di urgenza legato alle necessità quotidiane dei cittadini che usufruiscono del trasporto pubblico. La fiducia nei negoziati è dunque minata da questa situazione di stallo e dall’incapacità di definire un consenso sui provvedimenti necessari.

comitato tecnico per la revisione delle tariffe

Proposta di un tavolo tecnico

Alla luce dell’incontro, è emersa la proposta di istituire un comitato tecnico per analizzare come un sistema di tariffe diversificato possa beneficiare Roma. Questo nuovo organismo di lavoro avrà il compito di riesaminare la questione, consegnando un report con eventuali suggerimenti su come implementare aumenti che non gravino sui romani. Tuttavia, l’urgenza di questo approfondimento sorge in ritardo, dato che più di tre mesi sono già trascorsi dall’annuncio iniziale di aumenti previsti.

Le valutazioni da parte del comitato prenderanno tempo e si posizioneranno su un orizzonte temporale nel quale si rende necessario arrivare a una soluzione rapida, soprattutto in vista degli eventi di grande afflusso previsto in città, come il Giubileo. La pressione in questo momento è duplice: da un lato, c’è la necessità di mantenere il servizio pubblico a un livello accettabile; dall’altro, occorre giustificare eventuali aumenti a chi utilizza quotidianamente i mezzi.

La tensione tra le istituzioni

Avere un tavolo tecnico che esamini il tema dei biglietti contribuisce a rendere la situazione più complessa. I rapporti tra Regione e Comune sono tesi, con Ghera che ha definito la situazione inaccettabile e i rappresentanti comunali che avvertono dei rischi di sofferenza nel servizio pubblico se non si arriverà a una risoluzione credibile. Patanè, da parte sua, ha avvisato che affrontare il Giubileo senza un piano di trasporto adeguato potrebbe rivelarsi catastrofico.

In questo contesto, le gambe per un accordo restano instabili. La questione dei trasporti pubblici di Roma è diventata un tema delicato che richiede soluzioni immediatamente praticabili affinché il servizio possa rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione. La sensazione è che, mentre i cittadini attendono chiarezza e stabilità, le istituzioni si trovino in balia di un gioco di posizioni che si ripercuote negativamente sulla qualità della vita e dei servizi offerti nella capitale.