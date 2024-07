Aumento della domanda energetica a Roma: Gestione della rete elettrica sotto stress

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Negli ultimi giorni, il repentino aumento delle temperature ha portato a un significativo incremento nella richiesta di energia elettrica nella capitale italiana. La città di Roma ha registrato un picco di potenza distribuita pari a circa 2.000 MW, allineato ai consumi degli anni precedenti nello stesso periodo. Tale aumento improvviso ha generato problemi sulla rete elettrica, mettendo a dura prova il sistema di distribuzione energetica.

SOVRACCARICHI ELETTRICI E AZIONI DI INTERVENTO

Le crescenti esigenze energetiche in alcune zone urbane hanno provocato sovraccarichi sulla rete elettrica. Areti, società del gruppo Acea, ha segnalato che tali stress, associati alle elevate temperature, hanno causato distacchi di corrente in determinate circostanze. Per fronteggiare questa situazione, Areti ha attivato un monitoraggio in tempo reale e dispiegato squadre operative sul territorio 24 ore su 24.

Interventi rapidi e soluzioni di emergenza

Un contingente di circa 500 tecnici, sia interni che esterni, è stato mobilitato per garantire interventi immediati. In alcuni casi, sono stati impiegati Gruppi Elettrogeni per rifornire di energia le aree colpite dai black-out. L’obiettivo è ripristinare tempestivamente la fornitura elettrica nelle zone interessate, assicurando continuità di servizio ai cittadini.

MIGLIORAMENTI DELL’INFRASTRUTTURA ELETTRICA

Areti ha lavorato attivamente sin dall’estate scorsa per potenziare la resilienza dell’infrastruttura elettrica romana. Negli ultimi dodici mesi, sono stati eseguiti interventi di potenziamento e ampliamento su 700 cabine secondarie e su 270 km di reti di media e bassa tensione. Queste azioni preventive mirano a migliorare la stabilità della rete e a ridurre il rischio di inconvenienti legati alla distribuzione di energia.

Investimenti per la sicurezza energetica

Gli investimenti in infrastrutture elettriche rappresentano un impegno costante da parte di Areti per garantire un servizio affidabile e sicuro ai residenti di Roma. L’ottimizzazione della rete elettrica è cruciale per far fronte alle sfide legate alla crescente domanda e ai cambiamenti climatici, assicurando un’energia stabile e sostenibile per la città. La costante attenzione alle esigenze energetiche della capitale italiana testimonia l’impegno di Areti nel fornire soluzioni innovative e affidabili per il benessere della comunità.