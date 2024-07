Ballare al tramonto: la nuova tendenza dei party diurni e serali

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un sipario sulla notte: l’alba dei party diurni e serali

In giro per il mondo, la nuova tendenza sono i party diurni e serali, che stanno prendendo sempre più piede. Questo shift verso la luce del giorno si rispecchia in luoghi come l’Ushuaia di Ibiza, dove la musica e la festa iniziano nel pomeriggio, contrastando con le classiche serate che si protraggono fino alle prime luci dell’alba. I beach party stanno diventando un vero e proprio must, con il Papeete Beach di Milano Marittima che da 24 anni fa da apripista con la sua atmosfera pop e la musica che accompagna ogni momento della giornata.

Innovazione e esclusività a Cava Regia beach club

Tra le novità assolute spicca il Cava Regia beach club a Marina di Aequa, nella suggestiva Costiera Sorrentina. Situato in un ambiente incontaminato, tra la macchia mediterranea e una vecchia cava, il club offre comodi letti ergonomici griffati E. Marinella, noto brand napoletano. Il ristorante, aperto dalle 17 alle 23, permette di cenare in libertà prima di immergersi nella musica e nei dj set che iniziano già alle 15, arricchiti da ospiti d’eccezione e spettacoli circensi. L’art director Nello Simioli sottolinea l’importanza di offrire un’esperienza esclusiva e di lusso, che richiede impegno e investimenti considerevoli.

Lady-J: il talento femminile che conquista la scena musicale

Il tour Lady-J è un’opportunità unica per scoprire e sostenere il talento femminile nella scena musicale italiana, portando artiste emergenti come Dizzy, Gloria Fregonese, Ika Faccioli e Nikita Voguel nei beach club del Bel Paese. La presenza di tutor d’eccezione come Alex Neri, Tommy Vee, Albi Scotti e Georgia Mos aggiunge prestigio all’evento, che culmina con la partecipazione all’Ibiza Global Festival. Questo progetto evidenzia l’evoluzione della scena musicale italiana verso un maggiore protagonismo femminile, supportato anche da artisti pop di fama come i Negramaro, che si esibiscono al fianco di talenti emergenti in location di prestigio come Genova.

La movida in Italia: da Gallipoli a Milano

Il Salento, e in particolare Gallipoli, si conferma come la meta preferita per la movida estiva in Italia, con la Praja a riconoscersi come la discoteca estiva più attiva del Bel Paese, con ben 29 party nel mese di luglio. Artisti del calibro di Gué, Tony Effe, Gabry Ponte, Anna, Rose Villain e Ilario Alicante si esibiscono sul palco, mentre il Kabana a Baia Verde inizia la festa già alle 18 come preludio alle serate alla Praja. La scena musicale italiana vede inoltre la presenza di DJ come Ben Dj, che animano i beach party e i club più esclusivi con una selezione musicale capace di coinvolgere sia vip che persone comuni. La musica diventa così il veicolo per unire le persone, togliendo inibizioni e creando un’atmosfera festosa e inclusiva.

The Beach Luxury Club: il lusso accessibile in tutto il mondo

Il brand The Beach Luxury Club, creato da Manuel Dallori, si allarga a livello globale dopo il successo ottenuto in Sharm e Santa Flavia, con nuove aperture a Forte dei Marmi e Marina di Scalino, e prossimamente a Tulum, in Messico. Questo format dedicato al lusso accessibile offre un’esperienza completa, dallo spritz allo champagne fino ai dinner show di livello internazionale. Il divertimento, con dj set e live music, inizia già al tramonto, regalando momenti di relax e allegria in contesti esclusivi e raffinati.

