Bambina di 6 anni azzannata da un cane: cronaca dell’incidente

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

La bambina, che aveva già avuto modo di familiarizzare con il cane in passato, è stata azzannata al viso mentre giocava con lui a casa di un amico. La situazione si è complicata quando il cane l’ha morsa alla guancia, lesionandole anche la mandibola. Nonostante la conoscenza pregressa tra i due, l’incidente ha richiesto un intervento immediato. La bimba è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l’animale, un Amstaff, è stato condotto dai veterinari dell’Ats al canile di Lodi per essere tenuto sotto stretta osservazione.

Dopo essere giunta in ospedale, la bambina ha dovuto subire un intervento d’urgenza alle ossa facciali, che è risultato positivo. Tuttavia, l’operazione di ricostruzione estetica è stata programmata per i prossimi giorni e potrebbe richiedere ulteriori interventi. I medici hanno sottolineato che, data la gravità dell’aggressione, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non si fosse agito prontamente.

1. La bambina: il protagonista principale dell’articolo, coinvolta in un incidente con un cane. Viene descritta come vittima di un’aggressione da parte dell’animale mentre giocava con esso.

2. Il cane (Amstaff): l’animale coinvolto nell’aggressione. Viene identificato come un Amstaff, una razza di cane nota per la sua forza e determinazione. Dopo l’incidente, è stato condotto dai veterinari al canile di Lodi per essere monitorato attentamente.

3. L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: l’istituzione sanitaria a cui è stata trasportata la bambina in eliambulanza per ricevere cure immediate. È un ospedale conosciuto per la sua eccellenza nella cura dei pazienti.

4. ATS (Azienda Tutela della Salute): l’ente responsabile della gestione della sanità in Lombardia. Nel contesto dell’articolo, i veterinari dell’ATS hanno preso in carico il cane dopo l’incidente.

5. Lodi: la città in cui si trova il canile in cui il cane è stato portato per essere tenuto sotto osservazione. Situata in Lombardia, Lodi è una località conosciuta per la sua storia e cultura.

L’articolo evidenzia anche l’intervento chirurgico a cui la bambina è stata sottoposta per riparare le lesioni subite durante l’aggressione. Si sottolinea che l’operazione è andata bene ma che potrebbero essere necessari ulteriori interventi per la ricostruzione estetica del viso. I medici hanno dichiarato l’importanza di intervenire prontamente data la gravità dell’aggressione, mettendo in evidenza il rischio di conseguenze più gravi se non fosse stato così.