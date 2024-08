Bambino di 7 anni folgorato a Cassino mentre gioca a pallone in piazza: una tragedia evitata

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Redazione

Un episodio preoccupante ha scosso la comunità di Cassino, dove un bambino di soli sette anni ha rischiato la vita mentre giocava a pallone con i suoi amici. Fortunatamente, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze, portando tuttavia a interrogativi sulla sicurezza pubblica nella zona. Questo incidente mette in luce l’importanza di controlli regolari sulle infrastrutture comunali per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare dei più piccoli.

Il drammatico episodio in piazza Labriola

La scena dell’incidente

Intorno alle 23.30 del 15 agosto 2024, nella centrale piazza Labriola di Cassino, un gruppo di bambini stava trascorrendo la serata giocando a pallone. Nel bel mezzo del divertimento, un bambino di sette anni ha purtroppo toccato un palo della pubblica illuminazione con un braccio e una mano, rimanendo folgorato da una potente scossa elettrica. La scena ha immediatamente destato preoccupazione fra i genitori presenti e i passanti, che hanno assistito all’accaduto con grande apprensione.

Le conseguenze del contatto elettrico

A seguito del contatto con il palo, il bambino è caduto a terra, svenuto e con evidenti ustioni sugli arti superiori. La forte scossa elettrica ha generato momenti di paura, ma fortunatamente il piccolo indossava scarpe da ginnastica, che hanno contribuito a scaricare l’energia elettrica a terra. Questo fattore ha ridotto l’impatto della scossa, evitando situazioni peggiori. Gli amici del bambino e i presenti hanno subito dato l’allerta ai servizi di emergenza, facendo arrivare un’ambulanza in tempi brevi.

L’intervento dell’ospedale

Soccorsi tempestivi e condizioni del bambino

Il bambino è stato velocemente soccorso e trasportato al Santa Scolastica di Cassino, dove i medici hanno fornito le prime cure. Grazie all’intervento rapido del personale sanitario, le condizioni del bimbo sono rapidamente migliorate. Dopo un’accurata valutazione, i medici hanno potuto dichiararlo fuori pericolo, tranquillizzando tanto la famiglia quanto la comunità. Nonostante il momento critico, il soggetto non ha riportato danni irreparabili, ma solo alcune ustioni egregiamente trattabili.

Sicurezza e prevenzione

L’episodio ha sollevato molte domande riguardanti la sicurezza delle infrastrutture pubbliche nella città di Cassino. Le autorità sanitarie e i servizi di emergenza hanno evidenziato l’importanza di un’adeguata manutenzione degli impianti elettrici per prevenire simili situazioni. È fondamentale che i cittadini possano usufruire di spazi pubblici sicuri, soprattutto per i più giovani che sono più suscettibili agli incidenti.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine

L’inchiesta dei carabinieri

Dopo l’incidente, i carabinieri della compagnia di Cassino hanno avviato un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. Il principale obiettivo è quello di accertare le cause che hanno portato alla folgorazione del bambino, in particolare verificando come mai il palo della pubblica illuminazione si presentasse con i fili scoperti. La sicurezza di strutture pubbliche della città è una priorità, e questi fatti portano a una riflessione sull’affidabilità delle attrezzature e segnaletiche esistenti.

Prossimi step e azioni preventive

Le autorità locali si dichiarano pronte a collaborare con le forze dell’ordine per garantire un’accurata ispezione di tutti i pali dell’illuminazione pubblica e altri impianti elettrici della città. Potranno essere attuate misure preventive che coinvolgono la manutenzione periodica e la mappatura delle situazioni potenzialmente pericolose. Il benessere dei cittadini e la loro sicurezza dovrebbero essere sempre al primo posto nella gestione degli spazi pubblici.

L’incidente occorso a Cassino è un richiamo a vigilare sulla sicurezza dei luoghi di aggregazione, affinché simili situazioni possano essere evitate in futuro, e affinché i cittadini possano tornare a godere delle piazze della loro città senza timore.