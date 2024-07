Bimba aggredita da cane: ricoverata a Bergamo

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Una bimba di 6 anni ricoverata d’urgenza

Una bimba di 6 anni è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata azzannata al viso da un cane mentre si trovava a casa di un amico. L’animale coinvolto, un Amstaff, aveva già avuto contatti con la bambina in passato, ma in questa occasione ha reagito in modo aggressivo, mordendola alla guancia e lesionandole la mandibola.

La dinamica dell’attacco

Nonostante la presunta familiarità tra la bimba e il cane, durante un momento di gioco la situazione è improvvisamente degenerata, portando all’aggressione che ha causato gravi lesioni alla piccola. I soccorsi sono stati immediati e la bimba è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza al centro ospedaliero più vicino con reparti specializzati in traumi simili. Nel frattempo, l’animale è stato affidato alle cure dei veterinari dell’Ats e trasferito al canile di Lodi per essere monitorato attentamente.

