Birra artigianale, musica live e natura: il 7 giugno la Festa del Podere 2025 a Fiumicino

Ultimo aggiornamento il 20 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Il 7 giugno 2025 torna a Fiumicino la Festa del Podere, evento gratuito tra birra agricola, gastronomia locale, musica live e artigianato sostenibile, per una giornata immersi nella natura.

Sabato 7 giugno 2025, il birrificio agricolo Podere 676 accoglie il pubblico nella sua tenuta immersa nel verde per una giornata gratuita all’insegna di sapori locali, musica dal vivo, artigianato creativo e attività per bambini. L’evento, aperto a tutti, si svolgerà dalle 12:00 fino all’01:00, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore della campagna romana.

Un progetto che nasce dalla terra per raccontare chi la coltiva

La Festa del Podere è una celebrazione della ruralità contemporanea, pensata per creare legami tra chi produce e chi partecipa. Organizzata dal team di Podere 676, la giornata vuole far vivere un’esperienza fatta di contatto umano, sostenibilità concreta e condivisione culturale, attraverso un format che unisce natura, cibo, arte e relazioni vere.

I sapori del campo nel bicchiere e nel piatto

Protagonista assoluta dell’evento sarà la birra agricola prodotta in loco, frutto di una filiera diretta che inizia nei campi coltivati dal Podere e termina nel bicchiere. Orzo e luppolo locali garantiscono un prodotto genuino, trasparente, con un gusto legato al territorio.

Nel food village si potrà assaporare una selezione di piatti tipici del Lazio, cucinati al momento con ingredienti a km0. Una proposta gastronomica semplice, ma curata, capace di raccontare storie di sapori veri.

Idee fatte a mano per un mercato fuori dagli schemi

A completare l’esperienza ci sarà il mercato creativo a cura di EticArte A.P.S., dove sarà possibile scoprire e acquistare oggetti artigianali unici. Tra ceramiche artistiche, arredi in legno naturale, tessuti sostenibili e cosmesi vegetale, ogni stand racconterà la visione di chi lavora con le mani e il cuore. Un’occasione per sostenere una produzione etica e indipendente.

Quando la musica incontra la libertà della natura

A far da colonna sonora alla giornata ci penseranno DJ Dibba e Luca Frere, con una selezione di ritmi elettronici soft, groove rilassati e atmosfere estive, perfetti per accompagnare il tramonto e le ore notturne. Il prato del Podere si trasformerà in uno spazio danzante sotto le stelle, con giochi di luce e suoni in armonia con l’ambiente.

I più piccoli diventano esploratori del verde

Pensata per accogliere anche le famiglie, la festa prevede un’area dedicata ai bambini, con spazi gioco, laboratori e momenti creativi all’aria aperta. Un modo per far vivere ai più piccoli la bellezza della natura, offrendo loro un ambiente sicuro, stimolante e inclusivo.

Tutte le info per partecipare

L’evento si svolge presso il birrificio agricolo Podere 676, in via Antonio Casetti 30, Fiumicino (RM), facilmente raggiungibile in auto da Roma. Gli spazi sono ampi, immersi nel verde e attrezzati per accogliere un pubblico eterogeneo.

Ingresso libero. È consigliata la prenotazione attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’evento: Festa del Podere – Evento Facebook.

Per aggiornamenti su menù, orari, attività per bambini e altri dettagli, è possibile seguire i canali social del Podere.

Una giornata per riscoprire il valore del tempo lento, delle relazioni umane e della bellezza di vivere la terra, in un luogo che profuma di orzo, legno e libertà.