Boing festeggia 20 anni con un tour nazionale che parte da Roma: eventi, giochi e divertimento

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Boing, il canale televisivo dedicato ai bambini che ha conquistato il cuore di milioni di famiglie, si prepara a festeggiare il ventesimo anniversario con una serie di eventi celebrativi. Il tour “Buon Compleanno Boing” partirà dalla Capitale il 28 e 29 settembre, offrendo un fine settimana ricco di attività, giochi e sorprese. Questo evento si svolgerà all’interno di un gigantesco truck, che sarà la cornice per una serie di sfide pensate per coinvolgere i più piccoli e farli divertire in totale sicurezza.

Un viaggio nell’universo di Boing

Un’esperienza immersiva con i personaggi amati

Il tour di Boing coinvolgerà i partecipanti in un’immersiva esperienza che ruoterà attorno ad alcuni dei programmi più seguiti del canale. Saranno allestite cinque aree tematiche dove i bambini potranno interagire con i loro eroi preferiti. L’area dedicata a Bo e Bobo promette un’esperienza dinamica attraverso proiezioni luminose che stimoleranno i bambini a muoversi in sincronia con le immagini proiettate.

Nell’area di Craig, un misterioso ‘bosco’ inviterà i piccoli partecipanti a risolvere enigmi e cercare oggetti, offrendo un’avventura all’insegna della curiosità e dell’esplorazione. Per gli amanti di Gumball, ci sarà la possibilità di giocare a nascondino con i Watterson attraverso un coinvolgente gioco di realtà aumentata. I fan di Teen Titans Go potranno mettere alla prova le loro abilità di agilità e destrezza, mentre nella zona LEGO® DreamZzz™, i bambini potranno migliorare la loro memoria giocando a Memory con carte magnetiche. La festa si concluderà con un corner foto, dove i partecipanti potranno scattare una foto ricordo da inserire nel loro ‘certificato’ di partecipazione.

Uno spazio per i più piccoli

Attività e intrattenimento per i più giovani

Per garantire che anche i più piccoli, in età prescolare, possano divertirsi, il tour prevede un’area dedicata a Cartoonito, il canale gemello di Boing. Qui, i bambini troveranno sticker e album da colorare, oltre a video dei programmi più popolari. Inoltre, sarà presentata una nuova produzione originale in arrivo il 30 settembre, dal titolo “Chi ha sfidato Ninna e Matti?“. Questa sezione rappresenta un’opportunità per i genitori di intrattenere i loro bambini in un ambiente sicuro e stimolante.

I festeggiamenti offriranno anche l’opportunità di provare in anteprima l’esclusivo gioco multi-player della Boing App. Questa iniziativa nasce per coinvolgere i giovani utenti in interazioni ludiche digitali, unendo il divertimento tradizionale a quello tecnologico.

Partnership e programmi futuri

Collaborazioni strategiche e impatto sui giovani

Il “Buon Compleanno Boing Tour” è reso possibile grazie alla collaborazione tra due importanti editori, Warner Bros. Discovery e RTI Mediaset. Come affermato da Marcello Dolores, Amministratore Delegato di Boing SpA, il canale ha mantenuto una posizione di leadership sul mercato, raggiungendo in media più di 2 milioni di individui e quasi 600.000 bambini ogni giorno. Questo tour non è solo una celebrazione, ma anche un’occasione per mettere in luce l’ampio portfolio di canali e applicazioni che Boing ha sviluppato negli ultimi venti anni, dimostrando la propria dinamicità e capacità di innovazione.

Il tour proseguirà dopo il lancio a Roma, facendo tappa a Napoli il 5 e 6 ottobre in Piazza Dante, e successivamente a Milano, il 12 e 13 ottobre, presso City Life, in Piazza Tre Torri – Piano 1. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti al pubblico, offrendo così un’esperienza accessibile a tutte le famiglie. Gli orari degli eventi sono previsti dalle 10:00 alle 19:00, garantendo ampio spazio per il divertimento e la partecipazione.