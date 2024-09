Bulgari lancia a Roma corsi di formazione per hotellerie e alta gioielleria: un’opportunità di crescita

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Nuove opportunità di formazione professionale prendono piede a Roma grazie a Bulgari, che ha recentemente annunciato l’avvio di due attesi corsi di alta specializzazione. Questi programmi, che si protrarranno per quattro anni, mirano a potenziare le competenze nel settore dell’hotellerie e dell’alta gioielleria. La sinergia tra Bulgari e la Città Metropolitana di Roma si configura come un importante passo verso il rilancio della formazione professionale nella capitale.

Il corso di hotellerie: avvio e obiettivi

Dettagli del programma

Il corso dedicato all’hotellerie è stato inaugurato presso il Centro di Formazione Professionale di Castel Fusano, situato nel comune di Ostia Acilia. Questo programma è particolarmente significativo, poiché si propone di formare le nuove generazioni di esperti del settore alberghiero. Il primo anno sarà caratterizzato da un percorso teorico, che fornirà agli studenti le conoscenze fondamentali del settore, mentre gli anni successivi prevedranno una combinazione di teoria e pratica attraverso periodi di alternanza scuola-lavoro.

Impatto atteso

Grazie a questo corso, si prevede che 53 giovani possano già beneficiare da quest’anno delle opportunità di apprendimento e crescita professionale. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un importante investimento nella formazione dei cittadini, fortemente in linea con l’ambizione di Roma di affermarsi come una capitale dinamica e all’avanguardia nel settore dei servizi. La creazione di personale altamente qualificato è cruciale, specialmente dopo l’apertura dell’hotel Bulgari, che ha richiesto oltre 400 operai specializzati nell’accoglienza di alta qualità.

Formazione nell’alta gioielleria: un passo verso l’eccellenza

Prospettive future del corso

Il secondo corso di formazione, dedicato all’alta gioielleria, è previsto per l’anno prossimo e avrà come probabile sede il quartiere Eur, non lontano dal nuovo laboratorio orafo di Bulgari. Questo programma si inserisce perfettamente nel contesto di sviluppo della capitale, che punta a riconquistare la sua notorietà come centro di eccellenza nel campo della gioielleria.

Reperimento di talenti

L’amministratore delegato di Bulgari, Jean Christophe Babin, ha evidenziato l’importanza di formare maestri orafi in una città dove le competenze artigianali rischiano di scomparire. L’iniziativa rappresenta quindi non solo una risposta alle esigenze aziendali di Bulgari, che ha riscontrato difficoltà nel reperire personale qualificato, ma anche un’opportunità di riqualificazione di un settore di alto valore, in grado di attrarre giovani talenti.

Sinergie istituzionali e obiettivi a lungo termine

Accordo tra Bulgari e Città Metropolitana

Il programma di formazione è frutto di una partnership strategica tra la Fondazione Bulgari e la Città Metropolitana di Roma, siglata nella primavera di quest’anno. Questo accordo si propone di rilanciare la formazione professionale, settore che, secondo Daniele Parrucci, delegato alla Formazione della Città Metropolitana, era stato trascurato per troppo tempo. La collaborazione con partner di prestigio come Bulgari rappresenta un passo significativo nel rinnovamento e nello sviluppo di percorsi formativi moderni e utili.

Visione di un futuro produttivo

In un panorama in continua evoluzione, Roma ambisce a diventare un polo produttivo di eccellenza nei settori ad alto valore aggiunto. La strategia delineata dalle autorità politiche e aziendali è orientata a formare nuove generazioni di professionisti in ambiti che spaziano dall’accoglienza all’alta artigianalità, con l’obiettivo di sostenere e promuovere l’occupazione e il benessere.

Il lancio di questi corsi segna quindi un’importante pietra miliare nella crescita professionale della capitale e mette in luce l’impegno di Bulgari e delle istituzioni locali nel costruire un futuro migliore per i giovani.