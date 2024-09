Calciomercato Roma: rivoluzione estiva con investimenti strategici e risparmi significativi

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Redazione

Il calciomercato estivo della S.S. Roma si è concluso, lasciando in eredità una squadra di nuova generazione, più snella e con un diverso approccio economico. La società, sotto la direzione dei Friedkin, ha saputo combinare ristrutturazione finanziaria e investimenti mirati, portando a un abbattimento dei costi e a un ringiovanimento della rosa. Questo articolo analizza le operazioni effettuate, le cessioni e i nuovi acquisti che stanno delineando un futuro promettente per il club giallorosso.

Il bilancio del mercato: costi e investimenti

Abbattimento dei costi e strategie di mercato

Con la chiusura del mercato, la Roma ha registrato un risparmio significativo nel monte ingaggi, ammontante a 35 milioni di euro. Questa operazione non è solo un passo verso una situazione finanziaria più sostenibile, ma anche un cambiamento di rotta rispetto al recente passato. La strategia nel settore degli ingaggi riflette una presa di coscienza della necessità di ottimizzare le spese e investire in giocatori con un reale potenziale di crescita.

A differenza degli anni precedenti, in cui il club faceva frequente ricorso a prestiti e opzioni di riscatto, quest’anno la Roma ha scelto di fortificare la propria rosa attraverso acquisti definitivi. La strada è stata tracciata dall’approdo del giovane Baldanzi dall’Empoli, il primo investimento in cartellino dopo diversi anni di acquisti mirati, culminati con le operazioni per Paredes e Celik.

Una rosa rinnovata e competitiva

L’approccio del mercato estivo 2023 ha visto ben undici nuovi volti approdare alla capitale italiana. Ogni acquisto è stato ponderato e inserito in una strategia più ampia, in linea con l’obiettivo di valorizzare la squadra e aumentarne la competitività. L’ultimo giocatore a lasciare il club è stato Smalling, ma il movimento in entrata ha avuto un impatto ben più sostanziale.

Le operazioni sono state varie e i costi significativi: Dovbyk è stato prelevato per circa 35 milioni, seguito da Soulé a quasi 30 milioni e da un investimento di 23 milioni per le Fée. Anche per Koné il club ha deciso di spendere 20 milioni, obbligatorio per il riscatto. Altri acquisti includono Dahl, Abdulhamid e Sangaré, per cifre che evidenziano l’impegno economico della società. Oltre ai trasferimenti a titolo definitivo, la Roma ha accolto in prestito il talentuoso Saelemaekers dal Milan, aggiungendo un altro pezzo alla scacchiera.

Un futuro luminoso: crescita e valorizzazione

La nuova filosofia di crescita della Roma

Con una media età dei nuovi acquisti che si attesta sui 25 anni, la Roma sta tracciando un cammino differente rispetto al passato, accentuato dalla presenza di giocatori con potenzialità di crescita e valorizzazione. Sebbene l’ingresso di Hummels e Hermoso porti una maggiore legacy e esperienza, il focus rimane sulla costruzione di una rosa giovane e dinamica, pronta a competere ad alti livelli in Italia e in Europa.

Questa strategia è legata indissolubilmente ai progressi economici fatti registrare nella recente annata fiscale, i quali hanno ampliato il margine di manovra della dirigenza su un mercato in continua evoluzione. Il Settlement Agreement con la UEFA diventa un elemento cruciale per determinare le strategie future e garantire un bilancio solido.

Un tesoro da valorizzare

La sfida che si profila ora per la Roma è quella di trasformare questi investimenti in valore tangibile sul campo. Con Daniele De Rossi alla guida delle operazioni tecniche, il club è in mani esperte, puntando a «far crescere» le nuove leve arrivate e a costruire una squadra solida, capace di tornare a competere per i traguardi più ambiziosi.

L’aria è cambiata e la Roma si trova a un bivio cruciale: il compito di valorizzare questo nuovo progetto è ora nelle mani di allenatori, staff e giocatori, chiamati a restituire ai tifosi una squadra all’altezza delle aspettative. Le basi, ora, sono state gettate e i frutti delle scelte strategiche estive potrebbero presto farsi vedere.