Caldo africano: il ritiro verso sud-est porta sollievo temporaneo all’italia

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Il caldo africano che ha caratterizzato l’Italia con temperature tra i 40-42°C si sposta verso i Balcani meridionali ed il Mediterraneo orientale, secondo quanto affermato da Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it. La situazione di afa opprimente degli ultimi 10 giorni sta finalmente allentando la presa sul territorio italiano, promettendo temperature più miti e notti meno torride. Vediamo nel dettaglio come l’evolversi delle condizioni atmosferiche porterà un breve refrigerio prima di un rapido ritorno al caldo afoso.

Cambiamenti climatici in arrivo

L’Anticiclone delle Azzorre prenderà il sopravvento con correnti occidentali, provenienti dall’Oceano Atlantico, a sostituire l’Anticiclone Africano e le sue masse d’aria umide. Questo cambiamento influenzerà le temperature e l’umidità in diverse parti del Paese, garantendo una temporanea tregua dalla calura estiva.

Variazioni nelle temperature

Nelle prossime ore, le temperature caleranno leggermente, con massime che difficilmente supereranno i 32°C al Nord, in particolare nelle regioni del Piemonte e della Lombardia. A Centro e Sud Italia, invece, si raggiungeranno ancora i 35-36°C, ma le condizioni meteo saranno più sopportabili rispetto ai giorni precedenti.

Tendenze meteorologiche a breve termine

Nonostante un temporaneo consolidamento delle temperature più miti, si prevede un possibile peggioramento del tempo con instabilità in alcune zone, pur mantenendo una prevalenza di giornate soleggiate. Tuttavia, tra mercoledì e giovedì si prospetta un ulteriore lieve calo delle temperature, rendendo l’atmosfera quasi piacevole considerando il periodo estivo in corso.

Ritorno al bollente Solleone

L’esperto meteorologo osserva che vivere un periodo così caldo non è comune negli ultimi anni influenzati dal riscaldamento globale. Il ‘Solleone‘, fase più calda dell’estate italiana, porterà un’eccezionale ondata di calore con picchi tra i 38-40°C dal prossimo weekend, soprattutto a Firenze, Ferrara e Bolzano. Il ritorno dell’Anticiclone Africano porterà un repentino aumento delle temperature, ricordando a tutti che l’estate italiana non è più come un tempo.

