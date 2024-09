Cambio al vertice del FC Rieti 1936: Emanuele Caltabiano lascia, Simone Perotti nuovo direttore sportivo

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il FC Rieti 1936 ha ufficializzato un importante cambiamento nel suo staff dirigenziale con l’interruzione del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Emanuele Caltabiano. La decisione, comunicata dalla società, è accompagnata da un riconoscimento della professionalità e dell’impegno dimostrati da Caltabiano durante il suo incarico. Soprattutto, il suo apporto è stato fondamentale nella recente vittoria del campionato di Promozione, un traguardo significativo per il club. La società ha inoltre annunciato la nomina di un nuovo direttore sportivo, Simone Perotti, già attivo all’interno della dirigenza.

L’uscita di Emanuele Caltabiano dal FC Rieti

Un rapporto di collaborazione che termina

Emanuele Caltabiano ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del FC Rieti 1936 da circa un anno, e la sua gestione è stata caratterizzata da momenti di successo e impegno costante. Durante il suo mandato, è stata fondamentale la conquista del campionato di Promozione, un risultato che ha portato una nuova luce sulla squadra e sulla società. Tuttavia, la decisione di interrompere il rapporto è stata presa per diverse ragioni che coinvolgono la necessità di ristrutturare e ottimizzare il funzionamento della dirigenza.

I ringraziamenti della società

La società ha voluto esprimere il proprio riconoscimento a Caltabiano per il suo lavoro. In un comunicato ufficiale, il FC Rieti ha ringraziato il direttore per la professionalità e l’impegno mostrati nel corso della stagione. È un gesto che sottolinea non solo l’aspetto sportivo, ma anche i valori di rispetto e riconoscimento reciproco che caratterizzano il mondo del calcio. Pur essendo una decisione difficile, la società ritiene che sia necessaria per evolversi e affrontare le sfide future.

La nomina di Simone Perotti

Un nuovo inizio per il FC Rieti 1936

Con la partenza di Caltabiano, il FC Rieti 1936 ha deciso di affidare il ruolo di direttore sportivo a Simone Perotti, un professionista già ben inserito nelle dinamiche del club. Perotti era già presente nei quadri dirigenziali come responsabile del settore agonistico e ora assume un compito chiave nella direzione sportiva. Non è la sua prima esperienza in questo ambito; ha già ricoperto ruoli simili in club prestigiosi come San Benedetto del Tronto e L’Aquila. Queste precedenti esperienze lo hanno preparato ad affrontare la nuova sfida a Rieti, una piazza di grande tradizione.

Obiettivi e prospettive future

Nel suo nuovo ruolo, Simone Perotti avrà l’opportunità di apportare innovazioni e miglioramenti significativi alla squadra. Avrà anche il supporto di Alessandro Onesti e Marco Ianni, che si occuperanno rispettivamente delle aree agonistica e dell’Academy. Ogni passo sarà finalizzato a ottimizzare il potenziale della squadra e promuovere giovani talenti locali. Perotti ha già affermato di essere entusiasta e motivato per la sua nuova posizione e ha espresso fiducia nella possibilità di portare risultati tangibili in un futuro non troppo lontano.

Le dichiarazioni di Simone Perotti

Come nuova figura di riferimento nella dirigenza del FC Rieti 1936, Simone Perotti ha condiviso le sue impressioni riguardo al nuovo incarico. Ha dichiarato di avere accettato l’incarico con entusiasmo, sottolineando l’importanza e il prestigio di lavorare in una piazza come Rieti. Secondo Perotti, ci sono ampi margini di crescita per la squadra, e si dichiara certo che gli sforzi finora compiuti dallo staff tecnico e dalla società porteranno risultati soddisfacenti. La sua visione strategica e la sua esperienza saranno cruciali per affrontare il presente e il futuro del club in un contesto sportivo sempre più competitivo.