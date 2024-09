Caos viabilità a Roma: doppie ore di attesa per i lavori sulla tangenziale est

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

I recenti lavori sulla tangenziale est di Roma hanno creato enormi disagi alla viabilità urbana, trasformando una mattinata già critica in una vera e propria odissea per i pendolari. Con la ripresa delle scuole e delle attività lavorative, molti cittadini hanno sperimentato un ingorgo senza precedenti, aggravato da una comunicazione insufficiente da parte delle autorità competenti. In questo articolo, esploriamo nel dettaglio i lavori in corso e le loro conseguenze immediate sul traffico nella capitale.

I lavori sulla tangenziale est

I lavori sulla rampa della Prenestina della Tangenziale est sono ufficialmente iniziati a mezzanotte di ieri, con un programma che prevede attività continuative fino al 4 ottobre. Questi interventi, coordinati da ANAS, includono il rifacimento completo del pacchetto stradale e il montaggio di un ponteggio nella parte inferiore della rampa, attività che necessitano dell’interruzione delle linee elettriche di trasporto pubblico.

Secondo una nota del Campidoglio, le operazioni coinvolgono anche il restauro del calcestruzzo, la riverniciatura delle strutture e il rinnovo dei pannelli fonoassorbenti, dei guard rail e delle reti incidentate. Queste opere fanno parte di un ampio pacchetto di riqualificazione infrastrutturale previsto per il Giubileo, destinato a rendere più sicura la viabilità principale della capitale. Tuttavia, i lavori in corso si sovrappongono a una fase di intensa attività nella città, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla già difficile situazione del traffico romano.

Il traffico paralizzato

Con l’avvio dei cantieri, la viabilità nella zona di Porta Maggiore ha subito un durissimo colpo. Parallelamente alla ripresa delle scuole e alla riapertura degli uffici, gli automobilisti si sono trovati bloccati in code impressionanti. Testimonianze raccolte in redazione parlano di attese che hanno superato le due ore per percorrere il breve tratto fra il Verano e Porta Maggiore. Già dai punti di congestione come viale Regina Elena, l’inevitabile ingorgo ha iniziato a diffondersi, raggiungendo picchi di caos a San Lorenzo, mentre lunghe file di auto si estendevano fino all’Esquilino.

È apparso evidente che i semafori avessero smesso di funzionare, rendendo ancora più impattante la situazione. Il traffico, completamente bloccato attorno a piazzale Labicano, ha reso impossibile la regolarità delle fermate pubbliche, costringendo i mezzi a perdere tempo prezioso. La frustrazione e il malcontento tra i cittadini sono cresciuti, sollevando interrogativi sull’efficacia della pianificazione e della comunicazione riguardante le opere pubbliche.

L’intervento della polizia locale

La polizia locale di Roma aveva preventivato una giornata complessa, tanto che, su ordini del comando centrale, sono state inviate numerose pattuglie nel quartiere colpito. Nonostante l’imponente schieramento di agenti, l’afflusso di veicoli ha continuato a ingolfare le strade, rendendo impossibile la regolamentazione del traffico. Le misure temporanee, come l’utilizzo di corsie preferenziali per i mezzi di trasporto pubblico, non sono bastate a contenere la marea di auto e camion in attesa.

Nel pomeriggio, si è diffusa la notizia che erano stati richiesti cambiamenti nel piano di lavoro, invitando alla riprogrammazione delle attività più impattanti durante le ore notturne. L’obiettivo è quello di alleviare il disagio per i cittadini, cercando di mantenere le carreggiate il più possibile libere durante il giorno. Un spirito di collaborazione si sta rivelando fondamentale per raggiungere un compromesso efficace fra le necessità di lavorazione e le esigenze quotidiane della capitale.

In attesa di ulteriori sviluppi, è chiaro che l’attenzione deve rimanere alta per garantire una mobilità fluida in una delle città più trafficate d’Europa. Le sfide logistiche e infrastrutturali rimangono una preoccupazione costante per la comunità romana, che continua a sperare in soluzioni rapide ed efficaci.