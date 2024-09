Capolavori della Collezione Torlonia tornano in mostra nell’Antiquarium di Villa Albani Torlonia

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Nel cuore di Roma, la storica Villa Albani Torlonia riapre le porte a alcuni dei suoi capolavori più significativi, che erano stati custoditi nel Museo Torlonia. Questa iniziativa, frutto di un meticoloso restauro e selezione da parte del curatore Carlo Gasparri, celebra il decennale della Fondazione Torlonia con opere restaurate, grazie al supporto di Bulgari e alla collaborazione della Soprintendenza Speciale di Roma. L’Antiquarium, spazio tradizionale ricavato dalle Scuderie, offre un’occasione unica per apprezzare il patrimonio artistico custodito in questa residenza storica.

Restaura e riporta alla luce opere straordinarie

L’importanza del restauro

Il restauro delle opere della Collezione Torlonia è un’impresa che non solo valorizza i capolavori dell’antichità, ma offre anche la possibilità di scoprire e comprendere appieno le tecniche di lavorazione e i materiali dell’epoca. Negli ultimi mesi, i Laboratori Torlonia hanno lavorato a stretto contatto con esperti per riportare alla luce l’autenticità e la bellezza di queste sculture. Grazie a questo intervento, ora possiamo ammirare opere che testimoniano non solo il talento dei loro autori, ma anche le varie influenze artistiche che si sono succedute nel tempo. Ogni scultura racconta una storia, dai materiali utilizzati alla loro collocazione nella villa.

Scelte curatoriali significative

Il curatore Carlo Gasparri ha selezionato una serie di opere emblematiche per questa esposizione temporanea. Tra le più spettacolari, figurano le sculture che un tempo abbellivano Villa Albani Torlonia e che ora ritornano nella loro sede originaria. Questa scelta curatorial è fondamentale per consentire al pubblico di immergersi nella storia e nella bellezza di un luogo che ha ospitato opere d’arte di incommensurabile valore. L’obiettivo è anche quello di stimolare un dialogo tra arte antica e contemporanea, offrendo una visione di come queste opere siano state recepite e integrate nella cultura visiva della Villa.

Capolavori in mostra all’Antiquarium

Un viaggio tra sculture iconiche

L’Antiquarium ospiterà una selezione di opere che includono un eccezionale gruppo scultoreo con EROS su biga, trainato da cinghiali. Questa monumentale scultura, già parte della collezione di Villa Albani, rappresenta non soltanto la maestria degli artisti del passato, ma anche la mitologia che ha ispirato tali creazioni. Altri capolavori in mostra comprendono figure zoomorfe come l’aquila e il dainetto, busti ritratto di grande rilevanza storica, tra cui “Ignoto c.d. Balbino” e “Ignoto c.d. Otone“.

Dialogo tra passato e presente

La mostra non si limita alle sole sculture; vi è anche una statua femminile di grande impatto, conosciuta come “Milone crotoniate“, e un bassorilievo che riproduce EROS su biga, posizionato accanto a una straordinaria vasca in marmo africano. Questa disposizione è stata pensata per creare un dialogo visivo che valorizzi la ricchezza artistica dell’epoca antica e il suo significato nel contesto attuale. Grazie a questo approccio, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, comprendendo le varie sfaccettature di un patrimonio unico e inestimabile.

Orari e informazioni pratiche per la visita

Dettagli utili per il pubblico

L’Antiquarium è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00, offrendo un’opportunità imperdibile per gli appassionati d’arte e cultura. I visitatori avranno la possibilità di esplorare non solo le sculture, ma anche l’ambiente suggestivo della Villa, portando con sé una parte di storia e bellezza. Questo spazio espositivo rappresenta un perfetto connubio tra la valorizzazione della storia artistica e l’accessibilità per il pubblico, un passo importante per la diffusione della cultura.