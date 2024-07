Carabinieri fermati per aggressione a Castiglione Olona: le ultime novità dall’inchiesta

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Carabinieri sotto accusa

Due Carabinieri sono stati fermati in seguito all’accoltellamento di uno straniero a Castiglione Olona, in provincia di Varese. La Procura ha preso provvedimenti nei confronti dei due militari che, fuori servizio e senza autorizzazioni, sarebbero intervenuti in un bosco dove si sospettava un’attività di spaccio. La vittima, ancora non identificata e attualmente in prognosi riservata, avrebbe avuto un alterco con i militari che ha portato all’episodio di violenza, attualmente oggetto di indagini da parte dei magistrati.

La posizione della Procura

La Procura di Varese ha dichiarato che l’accaduto non compromette il lavoro svolto dall’Arma per contrastare il traffico di droga nei boschi, evidenziando l’importante impegno sia dei Carabinieri che degli squadroni cacciatori presenti da più di un anno nella provincia di Varese. I due militari coinvolti sono stati sospesi dal servizio dal Comando generale dell’Arma, in attesa degli sviluppi delle indagini.

Riflessioni sul caso

L’episodio dell’aggressione dello straniero da parte dei due carabinieri a Castiglione Olona ha sollevato numerose questioni sulla condotta delle forze dell’ordine e sulla gestione della sicurezza nei boschi della provincia di Varese. La necessità di accertare responsabilità e chiarire i fatti appare fondamentale per garantire trasparenza e fiducia nell’operato delle istituzioni. Resta da seguire da vicino l’evolversi dell’inchiesta e le conseguenti decisioni delle autorità competenti per fare luce su questa dolorosa vicenda.

