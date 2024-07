Carabinieri San Marco Argentano: sequestrati 150 chili di cocaina in un magazzino a Spezzano Albanese

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

I carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano hanno effettuato un significativo sequestro di cocaina, scoprendo circa 150 chili della sostanza illecita all’interno di bancali contenenti risme di carta. Il rinvenimento è avvenuto in un magazzino utilizzato per lo stoccaggio di materiali d’ufficio a Spezzano Albanese.

Il Ritrovamento Inaspettato

Il proprietario del deposito, che aveva ordinato regolarmente una fornitura di oltre 20 colli di carta, si è insospettito quando ha notato il contenitore deformato di alcune scatole scaricate dall’autotrasportatore. Deciso a verificare il contenuto, ha scoperto dei pacchetti incellofanati nascosti tra le risme di carta. Allarmato dalla scoperta, ha prontamente contattato i carabinieri della Stazione di Spezzano Albanese per segnalare quanto aveva individuato.

L’Intervento Tempestivo dei Carabinieri

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno rapidamente compreso la gravità della situazione. Hanno immediatamente delimitato l’area, identificato l’autotrasportatore e avviato le indagini sulla sostanza rinvenuta.

Il Sequestro e le Indagini in Corso

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata da Alessandro D’Alessio, i carabinieri hanno proceduto al sequestro di oltre 140 panetti di cocaina, ciascuno del peso approssimativo di 1 chilo. La sostanza è stata sottoposta ai “narco test”, confermandone la natura di cocaina. I militari hanno anche rinvenuto dispositivi di tracciamento applicati ad alcuni panetti, che sono al momento oggetto di analisi da parte degli inquirenti.

L’Arresto dell’Autotrasportatore

Come conseguenza delle indagini condotte, l’autotrasportatore è stato arrestato in relazione al sequestro di sostanze stupefacenti nel magazzino di Spezzano Albanese.

Questo articolo contiene informazioni confermate e dettagliate riguardanti il sequestro di cocaina operato dai carabinieri nella zona di San Marco Argentano. Le indagini sono ancora in corso per far luce sull’intera vicenda e individuare eventuali ulteriori responsabilità.