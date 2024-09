Cellulite: Cause, Tipologie e Modi Efficaci per Affrontarla secondo i Professionisti

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La cellulite, spesso considerata un semplice inestetismo, rappresenta in realtà un problema complesso che coinvolge infiammazione e accumulo di grasso nel tessuto sottocutaneo. Recenti dichiarazioni del Dott. Stefan Dima, responsabile del reparto di medicina estetica del Gruppo USI, offrono una visione approfondita su questo disturbo che colpisce prevalentemente le donne ma non solo. Scopriamo insieme le caratteristiche, le tipologie e le migliori strategie di prevenzione e trattamento.

di cosa si tratta: caratteristiche, tipologie e stadi di gravità

Caratteristiche della cellulite

La cellulite, scientificamente definita pannicolopatia edemato-fibrosclerotica, si manifesta principalmente nel tessuto adiposo sottocutaneo, noto come pannicolo adiposo. Questo inestetismo è provocato da un incremento della pressione esercitata dai depositi di grasso, che si spingono contro il tessuto connettivo sottoriportato, generando il classico aspetto a “buccia d’arancia”. Ciò è dovuto a un’infiammazione dell’ipoderma e alla compromissione del microcircolo, ossia dei vasi sanguigni che non riescono più a garantire una corretta circolazione. Le cellule adipose, quando gonfiate, comprimono i vasi sanguigni e ostacolano ulteriormente il flusso sanguigno, aggravando la situazione.

Tipologie di cellulite

La cellulite può essere classificata in tre categorie principali:

Cellulite dura o compatta: Questa forma è percepibile solo tramite palpazione e si presenta dura, talvolta anche dolorosa al tatto. Colpisce frequentemente individui con una muscolatura tonica e attiva. Cellulite molle o flaccida: Questa tipologia è visibile ad occhio nudo e mostra una certa mobilità. È caratterizzata da noduli sclerotizzati e generalmente legata a un tono muscolare ridotto. Cellulite edematosa: Apparentemente dolente non solo al tatto, presenta un aspetto spugnoso e gonfio dovuto a ritenzione di liquidi e insufficienza venosa.

Stadi di gravità

La cellulite si può classificare anche in quattro stadi di gravità, che variano in base alla compromissione del tessuto:

Stadio 1: Rappresenta una fase iniziale con edema sottocutaneo, ancora reversibile e con alterazioni minime del microcircolo. Stadio 2: I sintomi evolvono: la pelle diventa pallida e pastosa, con accumulo di tossine. Stadio 3: L’aspetto a “buccia d’arancia” si afferma con la presenza di micro noduli, compromettendo sempre di più il tessuto connettivo. Stadio 4: La pelle appare pallida, fredda al tatto e manifesta macro noduli palpabili dovuti a fibrosi del tessuto connettivo.

le principali cause della cellulite

Le origini della cellulite possono essere molteplici e categorizzate come segue:

Cause genetiche

La predisposizione genetica gioca un ruolo cruciale nell’insorgenza della cellulite. Alterazioni ormonali, fragilità dei capillari e circolazione insufficiente possono contribuire all’aggravamento del problema.

Cause ormonali

Gli ormoni, in particolare gli estrogeni, si rivelano un fattore significativo nella genesi della cellulite. Un eccesso di estrogeni può provocare ritenzione idrica, un fenomeno comune in periodi come la fase mestruale.

Cause circolatorie

Un’inefficienza circolatoria, sia venosa che linfatica, negli arti inferiori è spesso associata alla cellulite. Questa condizione favorisce stasi di sangue e linfa, aggravando l’insorgenza del disturbo.

Cause di stress e stili di vita

Fattori di stress, quali fatica e mancanza di riposo, possono influire negativamente sulla salute della pelle. Inoltre, cattive abitudini come l’uso di indumenti troppo stretti, fumo e consumo eccessivo di alcool sono dannosi, così come una dieta non equilibrata ricca di grassi e zuccheri.

come combattere la cellulite

Alimentazione

Una dieta equilibrata rappresenta una delle armi più efficaci contro la cellulite. Integrare nella propria alimentazione alimenti ricchi di antiossidanti, come frutta e verdura, migliora la salute della pelle e contrasta l’infiammazione. È fondamentale anche mantenere adeguate quantità di acqua da bere, suggerendo almeno 2,5 litri al giorno, per supportare la funzionalità linfatica.

Esercizio fisico

L’attività fisica regolare si rivela essenziale nella riduzione dell’aspetto della cellulite. Attività cardiovascolari, come camminare, nuotare o andare in bicicletta, migliorano la circolazione sanguigna e favoriscono la riduzione del grasso corporeo. Inoltre, esercizi di tonificazione, come squat e affondi, aiutano a rafforzare la muscolatura sottostante.

Stile di vita

Modifiche nello stile di vita sono cruciali; ridurre o eliminare fumo e alcool è fondamentale per mantenere la salute del tessuto connettivo. In aggiunta, una buona qualità del sonno contribuisce alla rigenerazione cellulare e al miglioramento dell’aspetto della pelle. Preferire abbigliamento confortevole e praticare la spazzolatura a secco sono strategie naturali utili per stimolare la circolazione.

unione sanitaria internazionali: 70 anni di esperienza nel campo

Accanto alla prevenzione tramite stile di vita e alimentazione, i trattamenti estetici giocano un ruolo importante. Massaggi, in particolare quelli linfodrenanti, possono migliorare la circolazione e favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Per chi desidera optare per metodi più sofisticati, il Dott. Stefan Dima consiglia diversi trattamenti, tra cui:

radiofrequenza

laser

ossigeno-ozono-terapia

carbossiterapia

ossigeno frazionato

mesoterapia alopatica ed omeopatica

cavitazione e HIFU

e Onda Coolwaves

Il Gruppo USI, con oltre sette decenni di esperienza e una rete capillare di laboratori e centri di diagnostica a Roma, offre anche attrezzature all’avanguardia e personale altamente qualificato per affrontare questa problematica.