Chiara Ferragni commenta la sua separazione da Fedez: doloroso momento

Chiara Ferragni, celebre imprenditrice e influencer, ha recentemente espresso il suo dolore riguardo alla separazione in corso dal marito, il rapper Fedez. Questo momento difficile è stato affrontato dalla Ferragni durante un’incontro con un inviato di Pomeriggio Cinque, mentre si stava dirigendo verso uno psicologo nel centro di Milano.

Il commento della Ferragni sulla situazione dolorosa

Mentre si apprestava ad entrare in un palazzo sotto la pioggia, Chiara Ferragni ha risposto frettolosamente alle domande del giornalista con un secco “Non ho niente da dire” per poi chiedere di poter andare dalla psicologa in pace. Tuttavia, la nota influencer ha poi ammesso che si tratta di un momento doloroso per lei, confermando così l’eco dei dettagli della sua vita privata emersi durante le ultime settimane.

La vita di Chiara Ferragni tra le polemiche e l’in evidenza sul web

La vita di Chiara Ferragni è costellata di momenti di grande successo, ma anche di sfide e burrasche mediatiche. Oltre alla separazione in corso da Fedez, la celebre imprenditrice è stata coinvolta in polemiche per il caso Balocco. Nonostante le vicissitudini, la Ferragni è rimasta attiva sui social, pubblicizzando le sue ultime collezioni e offerte, condividendo consigli astrologici settimanali e manifestando la sua voglia di vivere e di godersi la vita nonostante le difficoltà. In un momento di bisogno, ha trovato conforto nell’amicizia, come dimostra il selfie abbracciando l’amico Angelo Tropea, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto: “Dio benedica i migliori amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per guarire”.