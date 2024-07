Ching chiat kwong e le smentite dell’avvocato guido simonetti

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La difesa legale di Ching Chiat Kwong, l’imprenditore di Singapore coinvolto in un’inchiesta sulla presunta corruzione condotta dalla Procura di Venezia, ha emesso una nota smentendo categoricamente le accuse mosse nei confronti del suo assistito. Secondo l’avvocato Guido Simonetti, Kwong non ha mai effettuato pagamenti all’assessore Renato Boraso né ha mai avuto alcun tipo di relazione con lui.

Le Acquisizioni Immobiliari di Kwong

Riguardo ai due Palazzi Donà e Papadopoli, oggetto di indagine da parte dei magistrati, l’avvocato Simonetti ha dichiarato che le acquisizioni sono avvenute attraverso procedure trasparenti e pubbliche, a prezzi in linea o addirittura superiori al loro valore di mercato. Simonetti ha precisato che non vi è stato alcun comportamento irregolare nel processo di acquisto di tali proprietà.

Trattative Sul Filo del Rasoio

Nella smentita dell’avvocato Simonetti è emerso che le trattative riguardanti i Pili non hanno mai raggiunto una fase di concretizzazione, fermandosi ad uno stadio puramente iniziale e del tutto embrionale. Ciò mette in discussione le ipotesi di corruzione che coinvolgono Ching Chiat Kwong, suggerendo che non vi siano elementi sufficienti a supportare tali accuse.

La difesa di Kwong si è schierata con fermezza a riguardo, ribadendo la totale estraneità del magnate di Singapore a qualsiasi illecito legato alle vicende oggetto dell’inchiesta condotta dalle autorità giudiziarie veneziane. La vicenda continua a destare interesse e curiosità nell’opinione pubblica, mentre l’imprenditore di Singapore resta al centro di un caso dai risvolti ancora tutti da chiarire.