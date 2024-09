Cinecittà World ospita l’ottava edizione di Viva l’Italia: celebrazione delle Forze Armate e delle Stelle dello Sport

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un evento che unisce divertimento e sicurezza, l’ottava edizione di Viva l’Italia si svolge il 14 e 15 settembre presso Cinecittà World, il parco divertimenti dedicato al cinema e alla TV a Roma. Questa manifestazione mette in mostra il lavoro e l’impegno delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine italiane, che ogni giorno garantiscono la sicurezza e la protezione dei cittadini. Con un programma ricco di attività e dimostrazioni, questa edizione si preannuncia particolarmente emozionante.

Il programma della manifestazione

Esperienze interattive al servizio della comunità

Il parco divertimenti diventa un palcoscenico per le Forze Armate e le Forze dell’Ordine, tra cui la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che mostrano il loro imponente dispiegamento. I visitatori avranno l’opportunità di salire a bordo di veicoli operativi, come gazzelle e volanti, protagonisti delle operazioni quotidiane.

Molteplici saranno le attività interattive: gli appassionati di crimine potranno cimentarsi con simulazioni di scene del crimine in un laboratorio della polizia scientifica, apprendere come si analizza il DNA e scoprire le tecniche investigative utilizzate dagli agenti. Non mancheranno spettacoli di bande e fanfare militari, che garantiranno un’atmosfera festosa e celebrativa.

Questa edizione del festival mira non solo a mostrare l’efficienza operativa dei corpi armati, ma anche a coinvolgere il pubblico, permettendo a tutti di vedere da vicino il lavoro svolto per la sicurezza collettiva.

Sport e valori: “Campioni di sport, campioni di vita”

Celebrazione dei successi sportivi

L’evento di quest’anno non si limita a essere un’esposizione delle Forze Armate, ma si arricchisce anche con il tema centrale “Campioni di Sport, Campioni di Vita”. Questo approccio sottolinea il legame tra gli atleti e i corpi di sicurezza che li supportano e li proteggono, celebrare il loro impegno agli Europei di atletica leggera di Roma e alle Olimpiadi di Parigi.

Tra le presenze d’eccezione vi saranno atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, come Gianmarco Paolocci e Loredana Trigilia, che porteranno in scena le loro storie e successi. La kermesse accoglierà anche nomi di spicco come il pugile Clemente Russo e Chiara Consonni, medaglia d’oro nel ciclismo olimpico, creando un forte senso di comunità e condivisione.

Talenti provenienti dalle diverse forze di polizia, come le Fiamme Gialle e le Fiamme Azzurre, parteciperanno con le loro storie ispiratrici e i loro record, rendendo l’evento un mix di adrenalina e celebrazione della resilienza, dell’impegno e della professionalità.

Un evento dedicato alla solidarietà

Un’iniziativa benefica a sostegno della comunità

Il festival non si limita solo a un’esibizione delle capacità delle Forze Armate, ma include anche un forte messaggio di solidarietà. Per ogni biglietto speciale venduto durante l’evento, saranno devoluti 5 euro a favore di attività benefiche locali. Questa iniziativa sottolinea l’impegno delle Forze Armate non solo nella difesa della patria, ma anche nel supporto delle comunità che rappresentano.

“Ottimizzando un aiuto concreto, Viva l’Italia si trasforma in una piattaforma di connessione tra le forze dell’ordine e i cittadini,” sottolinea Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World. L’evento si pone così l’obiettivo di educare e ricreare legami di fiducia tra popolazione e istituzioni, attraverso la festa, la cultura e l’inclusione, rendendo questa manifestazione più di un semplice raduno, ma una vera festa della comunità.

Con un programma così ricco e variopinto, Viva l’Italia promette di affascinare e coinvolgere ogni visitatore, confermando il proprio ruolo come punto di riferimento per la sicurezza e lo sport in Italia.