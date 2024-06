Cogne sotto choc: colata detritica blocca la località al Gran Paradiso

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Nella tranquilla località di Cogne, situata ai piedi del maestoso Gran Paradiso, l’emergenza è scattata a causa di una violenta colata detritica che ha colpito la frazione Epinel. Questo evento ha causato l’isolamento del comune e delle sue principali vie di accesso, rendendo la situazione critica per i residenti e i numerosi turisti presenti nella zona.

La strada regionale che porta a Cogne è stata interrotta a causa della colata detritica in frazione Epinel, provocando un blocco totale del traffico e creando disagi per i circa 1.300 residenti del comune. Le strade comunali di Valnontey e Lillaz sono anch’esse impraticabili a causa di frane e smottamenti causati dalle forti precipitazioni.

Le avverse condizioni meteorologiche hanno interessato anche altre zone della Valle d’Aosta, con particolare riferimento alla bassa Valle, tra Verrès e Ayas, dove si sono verificati diversi allagamenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate per ben 12 interventi volti a fronteggiare gli effetti delle intense precipitazioni.

Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha diramato un’allerta di livello ‘giallo’ per criticità idrogeologica, legata soprattutto ai temporali in atto sul territorio. La popolazione è invitata a prestare massima attenzione e ad adottare le necessarie precauzioni per fronteggiare l’emergenza in corso.

Questo articolo è una sintesi fedele di quanto riportato nelle fonti citate e rappresenta un resoconto obiettivo degli eventi verificatisi nella zona di Cogne e in Valle d’Aosta.

– Gran Paradiso: Il Gran Paradiso è la montagna più alta interamente situata in territorio italiano, con i suoi 4.061 metri di altezza. È una delle vette più iconiche delle Alpi e fa parte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, un’importante area protetta che ospita una ricca biodiversità e una varietà di habitat naturali.

– Epinel: Epinel è una frazione di Cogne, colpita dalla violenta colata detritica menzionata nell’articolo. La frazione è nota per la sua bellezza paesaggistica e per essere punto di partenza di numerose escursioni ed attività legate alla montagna.

– Valnontey e Lillaz: Queste due località sono frazioni di Cogne colpite da frane e smottamenti a causa delle intense precipitazioni. Entrambe sono note per essere frequentate dagli amanti della natura e delle attività all’aperto, come escursioni, passeggiate e arrampicate.

– Valle d’Aosta: La Valle d’Aosta è una regione autonoma situata nel nord-ovest dell’Italia, circondata dalle Alpi. È famosa per i suoi paesaggi montani mozzafiato, i castelli medievali, le piste da sci e le vallate glaciali. È una meta turistica molto apprezzata sia in estate che in inverno.

– Verrès e Ayas: Verrès è un comune della Valle d’Aosta che si trova lungo la valle centrale del fiume Dora Baltea ed è conosciuto per il suo castello medievale. Ayas è una valle laterale della Valle d’Aosta, celebre per i suoi paesaggi alpini e per essere una meta turistica apprezzata dagli amanti della natura e degli sport invernali.

– Centro funzionale regionale: Il Centro Funzionale Regionale è l’ente che si occupa di monitorare e gestire le emergenze legate a eventi naturali o meteorologici nella regione della Valle d’Aosta. È responsabile di coordinare le risorse e le attività necessarie per fronteggiare situazioni di criticità come alluvioni, valanghe o frane.

L’articolo riporta una situazione di emergenza dovuta a eventi meteorologici avversi nella zona di Cogne e in Valle d’Aosta, evidenziando come le autorità locali abbiano lanciato un’allerta di livello ‘giallo’ per rischio idrogeologico e invitino la popolazione a prestare massima attenzione.