Come combattere insetti fastidiosi in estate: rimedi naturali e piante efficaci

Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’arrivo della stagione estiva porta con sé temperature elevate e una proliferazione di insetti fastidiosi, come zanzare, vespe e calabroni. Con l’adozione di abbigliamento estivo più leggero, cresce anche la vulnerabilità alle loro punture dolorose. Gli esperti della SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA AMBIENTALE segnalano un aumento della presenza di questi insetti nell’ambiente urbano. In tale contesto, è fondamentale esplorare strategie efficaci per allontanarli senza ricorrere all’uso di sostanze chimiche nocive.

Rimedi naturali contro gli insetti

L’uso di spray chimici contro gli insetti e tentativi di distruzione dei nidi possono rivelarsi non solo inefficaci, ma anche dannosi. Flavio Pezzoli, presidente dell’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI della provincia di Roma, suggerisce che i cittadini possono avvalersi di rimedi naturali per ridurre la presenza di questi ospiti indesiderati. Le piante rivestono un ruolo centrale in questo approccio. Molti comuni possono facilmente adottare tattiche come il pollice verde per mantenere apprezzabili i propri ambienti domestici.

Tra i rimedi naturali, l’uso di piante repellenti offre non solo una soluzione efficace, ma anche un elemento decorativo per giardini e balconi. Nella scelta delle piante, occorre considerare la loro utilità nel respingere diversi tipi di insetti, rendendo i propri spazi esterni più gradevoli e meno invasi da vespe, zanzare e altri insetti.

Piante consigliate dagli agronomi

La menta si distingue come una delle piante più efficaci per tenere lontane vespe e zanzare. È una pianta versatile, facilmente coltivabile anche in vaso, e offre l’ulteriore vantaggio di essere utilizzata in cucina per preparare infusi dissetanti durante le giornate calde. Accanto alla menta, un’altra pianta utile è la lavanda, il cui profumo dolce attira gli impollinatori come le api, senza risultare appetibile per le vespe.

La CITRONELLA, famosa per le sue proprietà repellenti, è fondamentale nella lotta contro le zanzare, poiché il suo odore penetrante risulta sgradito a questi insetti. Predilige climi caldi, il che la rende adatta alle regioni mediterranee dove può prosperare. Un’altra pianta dalla profumazione agrumata è l’AURONE, nota anche come “artemisia del limone”; il suo profumo è un efficace deterrente contro le vespe.

I gerani e i pelagroni possono essere facilmente coltivati nei balconi e sono noti per la loro efficacia nel respingere gli insetti. I fiori di queste piante fioriscono da marzo a settembre, periodo in cui è comune l’attività degli imenotteri. Gli agronomi consigliano anche di schiacciare le foglie per potenziare il loro effetto repellente.

Altre piante utili sono l’ASPERULA e l’ASSENZIO; la prima, preferendo le zone ombreggiate, può essere piantata sotto gli alberi da frutto per creare un bellissimo tappeto bianco e per tenere lontane le vespe. L’ASSENZIO, d’altra parte, è efficace nel tenere a distanza vespe e altri insetti, rendendolo un’aggiunta preziosa a qualsiasi giardino.

Il pomodoro in balcone

Un’altra pianta che può essere facilmente coltivata in terrazzo è il POMODORO. Le foglie di pomodoro emanano un odore sgradito per le vespe, rappresentando quindi un’ottima soluzione naturale per tenere a bada gli insetti. Questa scelta, oltre a garantire una produzione personale di pomodori freschi, offre anche il vantaggio di una protezione naturale contro gli ospiti non graditi.

Coltivare i pomodori in balcone non solo è una strategia intelligente contro le vespe, ma consente anche di approfittare di un prodotto coltivato in modo sostenibile, aumentando il valore pratico della propria area verde. Questa combinazione di estetica e funzionalità rende il pomodoro una pianta ideale da includere in progetti di giardinaggio urbani.

Le piante si rivelano così una risorsa fondamentale per affrontare l’invasione di insetti durante l’estate, permettendo di vivere gli spazi esterni in modo più sereno e naturalmente protetti.