Completata la demolizione della Tangenziale Est: riqualificazione area Tiburtina con nuovi spazi verdi

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Il 2020 segna un anno fondamentale per Roma, con la demolizione del tratto sopraelevato della Tangenziale Est che correva sopra la stazione Tiburtina. Questo intervento ha aperto la strada a tre anni di lavori per la riqualificazione della zona, condotti dalle amministrazioni che si sono succedute, da Virginia Raggi a Roberto Gualtieri. L’obiettivo di questo progetto è stato non solo quello di migliorare la viabilità, ma anche di restituire spazi pubblici alla comunità e di valorizzare l’ambiente urbano.

La demolizione della Tangenziale Est

Un progetto atteso da anni

La demolizione del tratto sopraelevato della Tangenziale Est è stata a lungo una delle problematiche affrontate dalle amministrazioni capitoline. La struttura aveva rappresentato un argomento di discussione per anni, poiché il suo stato di avanzata obsolescenza creava non pochi disagi alla viabilità, ma anche un impatto ambientale negativo sulla zona.

La decisione di procedere con la demolizione è stata finalmente presa nel 2020, dando il via a un intervento che ha avuto come priorità la sicurezza stradale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. L’operazione ha richiesto un’imponente operazione ingegneristica, con la necessità di rimuovere grandi quantità di materiali per il ripristino delle aree sottostanti e per la creazione di nuovi spazi pubblici.

I benefici per la comunità

Un aspetto fondamentale di questa demolizione è stato l’identificarsi dell’area come un luogo da riqualificare e ridare alla comunità. La presenza della Tangenziale sopraelevata aveva di fatto limitato l’accesso e la fruizione degli spazi sottostanti, creando un’area poco vivibile. Con la demolizione, si sono aperti nuovi scenari per la valorizzazione della zona, che ora presenta opportunità di sviluppo per attività culturali, ricreative e commerciali.

La riqualificazione del Piazzale Ovest

Interventi strutturali e verde urbano

I lavori di riqualificazione del Piazzale Ovest sono stati gestiti con un focus particolare sulla sostenibilità e sul benessere cittadino. Le amministrazioni Raggi e Gualtieri hanno implementato un piano che ha portato a una riduzione del traffico veicolare in favore di una maggiore mobilità pedonale e ciclabile. Questo approccio ha comportato la ristrutturazione di strade e marciapiedi, con il fine di aumentare la sicurezza e l’accessibilità per tutti gli utenti.

In aggiunta, è stato realizzato un ampio intervento di piantumazione, con l’inserimento di circa quaranta nuove essenze arboree, che non solo abbelliscono la zona ma contribuiscono anche alla qualità dell’aria e alla regolazione della temperatura urbana. Il prolungamento dell’area verde ha permesso di creare nuovi spazi di socializzazione e relax per i cittadini.

Nuove configurazioni per Largo Guido Mazzoni

Un’importante novità apportata dai lavori è la nuova configurazione di Largo Guido Mazzoni, che è diventato un vero e proprio punto di incontro. Questa area, ora completamente rinnovata, offre spazi adeguati per eventi pubblici e attività comunitarie, favorendo il senso di appartenenza e di comunità tra i residenti. Grazie a spazi aperti e verde pubblico, Largo Guido Mazzoni si propone come nuova piazza di riferimento per la zona, capace di attrarre persone e promuovere una vita sociale attiva e dinamica.

L’attenzione al design urbano e all’ecosostenibilità hanno reso questa riqualificazione un esempio da seguire nel panorama delle città italiane e non solo. Il viaggio verso un’area urbana più vivibile non si ferma qui, con ulteriori progetti di valorizzazione e miglioramento in cantiere.